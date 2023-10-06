İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya, ODTÜ'deki Türkoloji Topluluğu Saldırısını Kınadı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Türkoloji Topluluğu standına yapılan saldırıyı kınadı.

Aykut Kaya, Türk dilini seven bir grup öğrenci tarafından bilimsel amaçlarla oluşturulmaya çalışılan Türkoloji grubunun faaliyetlerinin ve açtığı standın, cumartesi günü bir grup tarafından basıldığını ve oradaki öğrencinin tehdit edildiğini belirterek, bu olayı kınadıklarını söyledi. Üniversitelerin hür ve bilimsel düşüncenin timsali ve birçok bilimsel disiplinin üretim merkezleri olduğunu aktaran Kaya, Türkoloji yani Türk Dil Bilimi de bu çalışma disiplinlerinin başında gelmektedir. Tarihi insanlık tarihiyle eş milletimiz, taşıdığı medeniyet nurlarıyla insanlık tarihine her daim yön vermiştir. Türkoloji bilimiyle ilgilenen gençlere, siyasi saiklerle saldırmak bilim düşmanlığıdır, cahilliktir. Yaklaşık 30 bin öğrencinin eğitim gördüğü, bilimsel çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada tanınan demokratik değerlere inanan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bu tür eylemlerin olmasını millet olarak kabul edemiyoruz. Bu yasa dışı eylemi yapan ve ODTÜ değerlerini içselleştirememiş, demokratik değerlerden nasibini almamış, baskıcı ve kendi düşüncelerinden başka diğer düşüncelere tahammülü olmayan bu azınlık grubu kınıyoruz. Toplamda 100 civarında olan ve okul arkadaşlarına gerekli saygıyı göstermeyen bu fanatik grubu ODTÜ'lü olarak da kabul etmiyoruz dedi.

Türkoloji grubunun faaliyeti ve açtığı standın bu gruplar tarafından basılarak grup üyelerinin tehdit edildiğini kaydeden Kaya, şöyle dedi

Grup liderinin tehdit edilmesi, tartaklanması ve hürriyetinden mahrum bırakılması evrensel hukuk kurallarına ve yasalarımıza göre suç teşkil etmekte olup izin verilmemesi gereken bir eylemdir. Bu kapsamda ODTÜ rektörlüğünden bu eylemi yapanlar hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının objektif bir şekilde sonuçlandırılmasını ve güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep ediyoruz. Üniversitelerdeki yasa dışı ve teröre müzahir eylemlerin önlenmesi konusunda YÖK başkanlığını üniversitelerde gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Bu saldırıyı düzenleyen hastalıklı düşünce ne üniversite gençliğini, ne de ODTÜ'yü temsil etmektedir.