İYİ Parti, Mamak Belediye Başkanlığı için Kevser Koyuncu Ofluoğlu'nu aday gösterdi

İyi Parti, Mamak Belediye Başkanlığı için Kevser Koyuncu Ofluoğlu'nu aday gösterdi.

Partiden yapılan açıklamada, "Mamak Belediye Başkan adayımız Kevser Koyuncu Ofluoğlu olarak belirlenmiştir. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar dileriz. Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Ankara İl Seçim Kurulunca İYİ Parti'den Mamak Belediye Başkan adayı gösterilen Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verilmişti.

Yeni isim bildirmek için 3 Mart'a kadar süresi bulunan İYİ Parti, Mamak Belediye Başkanlığı için Ofluoğlu'nu aday gösterdi.