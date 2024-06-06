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Icardi instagram'da Galatasaray'ı sildi mi?

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Galatasaray'dan Erden Timur'un istifa sonrası Mauro Icardi depremi yaşanıyor. Icardi'nin Instagram profilinde yaptığı hamle kafaları karıştırdı. Peki, Icardi instagram'da Galatasaray'ı sildi mi?

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili sosyal medyada ilginç bir gelişme gündem oldu.yaşandı. Sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyada hiç beklenmedik bir hamle yaptı. Icardi instagram'da Galatasaray'ı sildi mi?

ICARDİ İNSTAGRAM'DA GALATASARAY'I SİLDİ Mİ?

Mauro Icardi, Instagram profilinden 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayeleri kaldırdı. Icardi'nin bu hareketi sonrasında sarı kırmızılı yönetime eleştiri yapıldı. Icardi'nin bu hamlesi ssyal medyada gündem olurken Eren Timur'un gidişi ile ilgili olabileceği yorumları yapıldı.

İşte profildeki değişiklikler:

Icardi instagram'da Galatasaray'ı sildi mi?

Icardi instagram'da Galatasaray'ı sildi mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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