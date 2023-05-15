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İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Merkez binasına geldi

Politika Haberleri

İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Merkez binasına geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Binasına geldi.

İyi Parti lideri Akşener, CHP Genel Merkez binasına geldi

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Binasına geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim sonuçlarını takip etmek için saat 23.49 itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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