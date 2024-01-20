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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Ordulular bir şehri emin ve ehil bir kişiye emanet etmek istiyor

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu İl Başkanlığı ziyaretinde, yerel yönetimlerde iz bırakmanın ehil ve emin kişilikle mümkün olduğunu belirtti. Dervişoğlu, Orduluların bir şehri emin ve ehil bir kişiye emanet etmek istediğini söyledi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bir yerde iz bırakabilmenin ehil ve emin kişilikle mümkün olabileceğini belirterek, "İşte bir şehri emin ve ehil bir kişiye emanet etmek istiyor Ordulular, bunu gördüm." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Ordu İl Başkanlığını ziyaretinde, siyasette mahalli önderliğin kolay bir iş olmadığını söyledi.

Bastığı yerde iz bırakan siyasetçinin unutulmadığının görüldüğünü dile getiren Dervişoğlu, "Dolayısıyla bir yerde iz bırakabilmek ehil ve bunun yanında da emin kişilikle mümkün olabilir. İşte bir şehri emin ve ehil bir kişiye emanet etmek istiyor Ordulular, bunu gördüm." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayları Enver Yılmaz'a gösterilen sevginin sadece partileriyle sınırlı olmadığını belirten Dervişoğlu, "Dolayısıyla partimize katılımı öncelikle bize güç vermiştir." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, vatandaşın eski siyasi üslubu aradığını dile getirerek şöyle dedi:

"Süleyman Demirel'i üslubuyla, Sayın Bülent Ecevit'i terbiyesiyle, Erbakan'ı inancı ve imanıyla, Alparslan Türkeş'i cesaretiyle, rahmetli Turgut Özal'ı da çalışkanlığıyla yad ediyor. Onun için Fatsa'da yaptığım konuşmada hem Özal'ın arılarına hem Demirel'in süvarilerine hem Erbakan'ın mücahitlerine hem Alparslan Türkeş'in bozkurtlarına hem de Atatürk'ün askerlerine teşekkür ettim. Bu kadar farklı siyasi geçmişten gelen insanları kendi etrafında buluşturan sayın Başkanımızın da aynı mensubiyetten kaynaklı olarak demiyorum, öncelikle hemşehrisi olmaktan, onunla kardeş olmaktan, yoldaş olmaktan, arkadaş olmaktan duyduğum gururu burada ifade etmiş olayım."

İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da Türkiye'nin her yerinde seçimlere en iyi adaylarla hazırlandıklarını söyledi.

Akburak, 31 Mart seçimlerinde partileri adına çok güzel işler olacağının altını çizerek, "Ben Ordu'da sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz'ın kazanması haricinde başka ilçelerimizde de kazanacağımızı düşünüyorum. Burada tarih yazacağız. İnşallah işaret fişeğini bugün buradan yakıyoruz. Meydanlar dolmuş." dedi.

Türk bayrağı ve parti rozeti takılan Yılmaz da seçimlerde hem İYİ Parti hem ay yıldızlı rozeti mahcup etmeyecek bir sonuç almak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

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