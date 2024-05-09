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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ile görüştü

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Dervişoğlu'nun genel merkez binasında yapıldı ve basına kapalı oldu. Görüşmeye İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş da katıldı.

? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre görüşme, Dervişoğlu'nun genel merkez binasındaki makamında, basına kapalı yapıldı.

Görüşmeye, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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