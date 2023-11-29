İstanbul Valisi Gül: İhtiyaçlar Sonsuz Değil, İhtiraslarımız Sonsuz

İKLİM Liderleri Ödül töreninde konuşan İstanbul Valisi Gül, "İklim değişikliği konuşulurken herkes bir başkasından fedakarlık bekliyor. Gördüğümüz şey şu ki, evet kaynaklar sınırlı ama ihtiyaçlar sonsuz değil ihtiraslarımız sonsuz. Bu tüketim alışkanlığı, daha büyüğünü istemek, daha fazlasını istemek, daha çok tüketmek maalesef dünyamızı giderek yaşanmaz bir yer haline getirdi" dedi.

Bizim Dünyamız Vakfı'nın İstanbul Üniversitesi'nde düzenlediği törenle İklim Liderleri Ödülleri sahiplerine verildi. İklim değişikliği, kuraklığı önleme, sıfır karbon izi ve çevre bilincini arttıran projeleri üreten firmaların yetkililerine ödüller verildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik, İstanbul Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin ve vakıf üyeleri katıldı.

"EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALAN İNSAN SAYISI 100 MİLYONA YAKLAŞTI"

Törenin açılış konuşmasını yapan Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik, "Dünyamız çok değişik bir ruh hali içerisinde bu günlerde. Savaşlar, doğal afetler, göçler insanlığın karşı karşıya bulunduğu daha nice sıkıntılar günlük hayatımızı hiç olmadığı kadar etkilemeye devam ediyor. Anne ve babalarımızdan emanet aldığımız gezegenimiz ile çocuklarımıza bırakmaya çalıştığımız dünya arasında inkar edilemez büyüklükte farklar var. Yanı başımızda devam eden savaşlarda hem insan hayatı hem de doğa katlediliyor. Fırtınalar, seller yüzünden insanlarımız hayatlarından oluyor. Şehirlerimiz sular altında kalıyor, barajlarımız kuruyor, ormanlarımız yanıyor ve tüm bunlar artık neredeyse birer rutin haberi olmaya başladı. Karşı karşıya bulunduğumuz doğal felaketlerin, savaşların, göçlerin, sosyal ve finansal sıkıntıların hepsinin ortak ve inkar edilemez sebebi kesinlikle iklim değişikliği. Birleşmiş Milletler verilerine göre günümüzde iklim değişikliği nedeniyle ülkelerini, evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 100 milyona yaklaşmış durumda. Her ne kadar insanlık yenilenebilir kaynaklara yönelmiş olsa da Türkiye'den daha büyük alan kaplayan buzullar eriyor, okyanus suları yükseliyor, ada devletleri topraklarını yavaş yavaş kaybediyorlar. İklim değişikliğiyle mücadele eden STK'lar, uzmanlar, kurumlar her ne kadar felaket tellallığı yapıyor görünse de gerçek tam bir felaket maalesef. İklim değişikliği nedeniyle değişen yepyeni bir dünya ile artık yüz yüzeyiz" dedi.

"HERKES BİR BAŞKASINDAN FEDAKARLIK BEKLİYOR"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise, "İklim değişikliği konuşulurken herkes bir başkasından fedakarlık bekliyor. Dolayısıyla da bunu bizden çok uzak okuyor ve sıkıntıları bizim yaşamayacağımız şekilde bir anlayış var. Ama gördüğümüz şey şu; İstanbul'da bile yağmur yağarken, mahallenin bir sokağında sel olurken başka bir mahallede tek damla yağmurun yağmadığını gördük. Denizlerin derelere doğru taştığını, yine fırtınanın bir şekilde hayatı olumsuz etkilediğini gördük. Bunun neticesinde de geldiğimiz nokta şu; bize hep şunu anlattılar, kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sonsuz. Gördüğümüz şey şu ki, evet kaynaklar sınırlı ama ihtiyaçlar sonsuz değil ihtiraslarımız sonsuz. Bu tüketim alışkanlığı, daha büyüğünü istemek, daha fazlasını istemek, daha çok tüketmek maalesef dünyamızı giderek yaşanmaz bir yer haline getirdi ve başka alternatifimiz yok. Başka gideceğimiz bir gezegenimiz yok" dedi.

21 METREKARELİK KONTEYNERLARA 6 KİŞİNİN, 8 KİŞİNİN NASIL SIĞABİLDİĞİNİ GÖRDÜK'

Vali Gül, "Depremde Gaziantep'teydim. Hepinizin hayatında gördüğümüz, '100 metrekareye sığmıyoruz. 150 metrekareye sığmıyoruz. 200 metrekareye sığmıyoruz' dediğimiz yerde 21 metrekarelik konteynerlere 6 kişinin, 8 kişinin nasıl sığabildiğini ve ne kadar kıymetli olduğunu gördük, görüyoruz, yaşıyoruz. Bu açıdan ben organizasyonu düzenleyen, bu farkındalık oluşturan bütün yönetime, ödül alacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" diye konuştu.