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Son dakika haberi: İsrail'den erken seçim kararı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: İsrail'den erken seçim kararı

Bir son dakika haberine göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıkların duyurarak, Lapid'in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağını aktardı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıkların duyurarak, Lapid'in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağını aktardı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Naftali Bennett Yair Lapid İsrail Politika Güncel Haberler Son Dakika

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