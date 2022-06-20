Son dakika haberi: İsrail'den erken seçim kararı Bir son dakika haberine göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıkların duyurarak, Lapid'in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağını aktardı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıkların duyurarak, Lapid'in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağını aktardı. İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Naftali Bennett Yair Lapid İsrail Politika Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberi: İsrail'den erken seçim kararı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.