Son dakika haberi: İsrail'den erken seçim kararı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bir son dakika haberine göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıkların duyurarak, Lapid'in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağını aktardı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıkların duyurarak, Lapid'in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağını aktardı.
İhlas Haber Ajansı / Politika