İskoçya Başbakanı Gazze'deki İletişim Kesintisi Hakkında Endişeli
Politika Haberleri
İskoçya Başbakanı Humza Yousaf, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de iletişimin kesildiğini ve kayınvalidesiyle ailesinden haber alamadığını açıkladı. Yousaf, masum insanların acı çektiği bir durumda barış için oy vermeyenlerin nasıl uyuduğunu bilmediğini belirtti.
İskoçya Başbakanı Humza Yousaf, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de dün iletişimin kesildiğini belirterek Gazze'de bulunan kayınvalidesi ve ailesinden haber alamadıklarını açıkladı.
Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya'nın Başbakanı Humza Yousaf, dün gece yaptığı açıklamada "Gazze yoğun bombardıman altında. Telekomünikasyon kesildi" duyurusunu yapmıştı. Başbakan Yousaf bugün yaptığı açıklamada "İyi dilekleriniz için teşekkür ederim, ne yazık ki kayınvalidemden haber alamadık. Benim endişem, işlemedikleri bir suç yüzünden acı çeken tüm masum insanlar için. Çocuklar ölürken barış için oy vermediyseniz, geceleri nasıl uyuduğunuzu bilmiyorum" dedi.