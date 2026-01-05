İran: "İran, her türlü saldırganlığa karşılık verecek"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'da protestolar sürerken yeni bir saldırıya hazırlandığı yönündeki iddialara değinerek, "Silahlı kuvvetlerimiz, İran'ın varlığı ve topraklarını savunma konusunda hiçbir gevşekliğe ve ihmale asla izin vermeyecektir. İran, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma sorumluluğunu son derece ciddiye almakta ve her türlü saldırganlığa kararlı bir şekilde karşılık verecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, İran'daki protestolara yönelik dış müdahale açıklamaları, olası askeri tehditler ve Yemen'deki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına değinen Bekayi, söz konusu saldırının uluslararası istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek, "Uluslararası kuralların sürekli ve tekrar eden biçimde ihlal edilmesi, bu kuralların ortadan kalktığı anlamına gelmemelidir. Aksi halde dünya bir ormana dönüşür. Zor kullanarak elde edilen hiçbir kazanım, orman kanununun hüküm sürdüğü bir dünyadan başka bir sonuç doğurmaz. Tüm ülkeler bu eylemi kınamıştır. Sorumlu ve meşru egemenlik iddiasında bulunan hiçbir ülke bu duruma kayıtsız kalamaz. Ortaya konulan bu tehlikeli emsalin sonuçları tüm uluslararası toplumu etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

İran ile Venezuela arasındaki ilişkilere de değinen Bekayi, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin ortak anlaşmalara dayandığını ve Venezuela'daki iç gelişmelerden etkilenmeyeceğini söyledi. Bekayi, Tahran'ın Venezuela'dan olan alacaklarının da yetkili kurumlar aracılığıyla takip edildiğini belirtti.

"Trump İran'da şiddet ve terörü destekliyor"

ABD ve İsrailli yetkililerin İran'daki protestolara yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bekayi, "ABD Başkanı Donald Trump, İran'da şiddet ve terörü destekliyor. Bu rejimin sözde merhametini, ülkemize yönelik askeri saldırılar sırasında çok iyi tecrübe ettik. Siyonist rejimin başbakanı ile ABD'deki bazı radikal ve aşırı yetkililerin İran'ın iç meselelerine ilişkin açıklama ve eylemleri, uluslararası hukuk açısından açıkça şiddeti, terörü ve cinayeti teşvik anlamına gelmektedir. İran halkı, bölge ülkeleri ve uluslararası toplum bu kişilerin gerçek kimliğini çok iyi tanımakta ve kimse bu ikiyüzlü tutumlara aldanmayacaktır" dedi.

"İran, her türlü saldırganlığa karşılık verecektir"

ABD ve İsrail'in, İran'da protestolar sürerken yeni bir saldırıya hazırlandığı yönündeki iddialara da değinen Bekayi, "Ülkemize karşı yürütülen psikolojik savaş ve medya üzerinden yapılan algı operasyonları, bu ülkelerin İran'a baskı uygulama stratejisinin bir parçasıdır ve bu yeni bir durum değildir. Bizim için önemli olan, karşı tarafın tüm adımlarını dikkatle izlemek ve her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı olmaktır. Silahlı kuvvetlerimiz, İran'ın varlığı ve topraklarını savunma konusunda hiçbir gevşekliğe ve ihmale asla izin vermeyecektir. İran, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma sorumluluğunu son derece ciddiye almakta ve her türlü saldırganlığa kararlı şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Yemen için diyalog ve istikrar çağrısı

Bekayi, Yemen'deki son gelişmelere de değinerek, Yemen'in ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Bekayi, "Düşman, İslam ülkelerinde güvensizlik oluşturmayı ve bu ülkeleri parçalamayı hedeflemektedir. Son gelişmelerin Yemenliler arası diyaloğa zemin hazırlamasını ve ülkede istikrarın pekiştirilmesi sürecinin daha güçlü biçimde ilerlemesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - TAHRAN