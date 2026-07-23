Haberler

Irak ekonomisine savaş darbesi: En az 40 milyar dolar kayıp açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı savaş ve Hürmüz Boğazı ablukası nedeniyle Irak'ın petrol gelirlerinde Haziran ayına kadar 40-45 milyar dolar kayıp yaşandı. Irak Başbakanı'nın mali danışmanı Muzhar Salih, kaybın 50 milyar dolara çıkabileceğini belirtti. Petrol ihracatında yüzde 90 düşüş oldu.

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin mali danışmanı Muzhar Salih, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın etkisiyle ülkenin petrol gelirlerinde Haziran ayına kadar 40-45 milyar dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka Irak ekonomisine darbe vurdu. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin mali danışmanı Muzhar Salih yaptığı açıklamada, savaş ve abluka nedeniyle ülkenin petrol gelirlerinde Haziran ayına kadar 40-45 milyar dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı. Salih açıklamasında, "Irak açısından petrol ihracatlarında yüzde 90'lık düşüş ve buna ek olarak Haziran 2026'ya kadar tahmini 40 ila 45 milyar dolar arasında kayıp oldu" ifadelerini kullandı. Iraklı danışman, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi halinde bu rakamın 50 milyar dolara yükselebileceğini de sözlerine ekledi.

Çatışmalar başlamadan önce Irak günde yaklaşık 4 milyon varil petrol üretiyor, bunun yaklaşık 3,5 milyon varilini ise büyük ölçüde Hürmüz Boğazı üzerinden ihraç ediyordu. Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir, bakanlığının daha önce devlet hazinesine aylık 7 ila 8 milyar dolar aktardığını belirterek, "Bugün bu rakam 1,5 milyar doları aşmıyor" açıklamasını yapmıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle
Sapık milyarder ölmedi mi? 'Jeffrey' diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı

Öldü denilen isme benzetti, adını seslenince panikle gaza basıp kaçtı
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Kene kabusu büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı

Kabus büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı
Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti

Tüm birikimlerine 500 bin teklif ettiler! Şehit ailesinin isyanı büyük
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi

Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi