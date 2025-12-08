Haberler

İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü

İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü
TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. CHP'nin İmralı'ya giden komisyona temsilci vermemesi nedeniyle son dönemde gerginlik yaşayan MHP lideri Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bütçe görüşmeleri sırasında tokalaşmaları dikkat çekti. Öte yandan Özel, DEM Partililerle de selamlaştı.

TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

SALONA İLK GİREN BAHÇELİ OLDU

Bugün saat 12.00 itibarıyla başlayan bütçe maratonunun ilk gününde ise TBMM'de dikkat çeken görüntüler vardı. Meclis Genel Kurul salonuna ilk gelen lider, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti milletvekillerinin, Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştığı görüldü.

BAHÇELİ'NİN ARDINDAN DEM PARTİ SALONA GİRDİ

MHP'lilerin ardından salona DEM Parti heyeti girdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el sıkıştı. Ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirloğlu DEM Parti sıralarına giderek heyet ile el sıkıştı.

ÖZEL MHP SIRALARINA GİDEREK SELAMLAŞTI

Salona üçüncü giren lider olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti grubunun alkışlarıyla karşılandı. Özel, DEM Parti, İYİ Parti ve MHP sıralarına giderek parti liderleriyle selamlaştı.

İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme için komisyona temsilci vermeyen CHP'ye sert sözlerle yüklenen Bahçeli'nin CHP lideri Özel ile tokalaştığı ve ayak üstü sohbet sırasında yüzlerin güldüğü dikkatlerden kaçmadı.

