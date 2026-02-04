İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şarku'l Avsat gazetesine verdiği mülakata ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan'ın ve Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Şarku'l Avsat'a verdiği mülakatta, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yalnızca ikili boyutuyla değil, bölgesel istikrar ve ortak sorumluluk anlayışıyla ele alındığını vurguladığını bildirdi.

Duran, NSosyal'den yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şarku'l Avsat gazetesine, bölgesel barış, güvenlik ve işbirliği vizyonunu ortaya koyduğu, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, İran, Gazze, Suriye, Sudan ve Somali gibi küresel gündemlere ilişkin değerlendirmelerini içeren mülakat verdiğini anımsattı.

Röportajın Arapça ve İngilizce olarak yayımlandığını belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülakatta, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yalnızca ikili boyutuyla değil, bölgesel istikrar ve ortak sorumluluk anlayışıyla ele alındığını vurguladığını aktardı.

Erdoğan'ın, ekonomi, yatırım, savunma sanayisi ve enerji başta olmak üzere somut ve sürdürülebilir işbirliği alanlarına dikkati çektiğini bildiren Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hem bölgesel meselelerde istişareyi derinleştirmeyi hem de ikili ilişkilerimizi somut alanlarda ileri taşımayı hedefliyoruz." dediğini belirtti.

Duran, Erdoğan'ın İran merkezli gerilimlere ilişkin değerlendirmelerinde, bölgenin yeni çatışmalara değil sağduyuya ve diyaloğa ihtiyacı olduğunu ifade ettiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin savaşları önleyici diplomasi anlayışıyla hareket ettiğini, bölgesel istişare ve ortak aklın önemini ortaya koyduğunu dile getirdiğini belirtti.

Erdoğan'ın Türkiye olarak bölgede yeni bir savaşın, yeni bir yıkım dalgasının yaşanmasını istemediğini ifade ettiğini aktaran Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze konusunda da kalıcı ateşkes, insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve Filistin halkının iradesini esas alan adil bir barışın altını çizdiğini, Türkiye'nin barışa katkı sunma sorumluluğunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirttiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Toparlanma ve yeniden imar çalışmalarının vakit kaybedilmeden başlatılması, Gazze'de acil ve temel ihtiyaçların karşılanması, kamu hizmetlerinin sunulması ve 2803 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde İsrail güçlerinin kademeli şekilde Gazze'den geri çekilmesi gerekmektedir. Türkiye, Barış Kurulu üyesi olarak bu süreçlere aktif katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandığını belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu sözleriyle Türkiye'nin barışa hizmet edecek her yapıcı adımın yanında yer alacağını güçlü biçimde vurguladığını bildirdi.

Duran, Suriye'de toprak bütünlüğünü esas alan siyasi çözüm vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadele, ulusal birlik ve bölgesel istikrarın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Burhanettin Duran, Erdoğan'ın, "Bizim için ölçü bellidir, komşularına tehdit üretmeyen, terör örgütlerine alan açmayan ve toplumun bütün kesimlerini eşit vatandaşlık temelinde kucaklayan bir Suriye, bölgesel istikrar açısından hayati önemdedir." sözleriyle Türkiye'nin tavrını bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'da ise barış, insani destek ve yeniden imar sürecine yönelik Türkiye'nin sahadaki güçlü katkılarını paylaştığını bildiren Duran, Erdoğan'ın, "Suudi Arabistan, ABD ve Mısır'ın, kurulan mekanizma ile bu noktadaki yapıcı çalışmalarını kuşkusuz çok değerli buluyoruz ve Türkiye olarak barış ve refaha dair atılacak her adımın yanında olacağız ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandığını anımsattı.

Duran, Erdoğan'ın, Somali'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı net bir duruş sergilediğini belirterek, Afrika Boynuzu'nda ve tüm bölgede istikrarsızlaştırıcı adımlara karşı uluslararası toplumun ortak sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini güçlü biçimde vurguladığını kaydetti.

İsrail'in Somaliland'ı tanımasına ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gazze'de soykırım yapan Netanyahu hükümeti, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından bu kez de Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlaştırma niyetindedir." ifadeleriyle tepki gösterdiğini belirtti.