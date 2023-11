İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Türkiye Yüzyılında teröre, iş birlikçilerine, organize suç örgütlerine yer yoktur"

"Şehirlerimiz suç yapılarının tamamından en kısa zamanda temizlenecektir"

İZMİR - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılında; teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine, suçta kibirlenenlere yer yoktur. Kim olursa olsun, bu yapıların hiçbiri devletimizden ve aziz milletimizden güçlü değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de basına kapalı düzenlenen ' Türkiye'nin Huzuru' güvenlik toplantısına katıldı. Balçova'da bulunan bir otelde düzenlenen toplantının ardından Bakan Yerlikaya, basın açıklamasında bulundu. Yerlikaya, "Bu toplantılarımızın taşıdığı en büyük anlam, vermek istediğimiz mesaj şudur: Türkiye Yüzyılında; teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine, suçta kibirlenenlere yer yoktur. Kim olursa olsun, bu yapıların hiçbiri devletimizden ve aziz milletimizden güçlü değildir. Huzur ve güveni tesis etmek, binlerce yıllık devlet geleneğimizin en temel vasfıdır. 600 bin personeliyle gece gündüz, canla başla çalışan İçişleri Bakanlığı ailesidir. 4 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında İzmir'in daha huzurlu, daha güvenli olması için yapılan çalışmaları sizlerle paylaşacağım. Çarşımızda, sokaklarımızda evine helal lokma götürmek için çalışan vergisini ödeyen, esnafımıza musallat olan organize suç örgütleri huzur ve güvenliğimize zarar veriyor. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle "Bu şehir eşkıyalarının" işlediği suçlar yanlarına kar kalamaz, kalmayacaktır. Hepsini tek tek adalete teslim etmekte kararlıyız. Bu amaçla da son 150 günde, İzmir'de organize suç çetelerine yönelik düzenlenen 41 operasyonda 184 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 66 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" dedi.

Zehir tacirlerine yönelik 10 bin 84 operasyon gerçekleştirildi

Zehir tacirlerinin hayatlarını zehirleme konusunda kararlı olduklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, " İzmir'de zehir tacirlerine yönelik 10 bin 84 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 581 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bin 18 kişi tutuklanmıştır. Geleceğimizi, göz aydınlığı çocuklarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Bir çocuğumuzu, bir evladımızı dahi bu uyuşturucu belasından kaybetmeye tahammülümüz yok. Düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Ne sınırlarımızdan bir göçmenin geçmesine ne de sınırlarımızdan başka bir ülkeye göçmen geçişine asla izin vermeyeceğiz. Bu kapsamda, düzensiz göçle mücadelemizde Mobil göç noktası adını verdiğimiz araçlarımızı devreye soktuk. Mobil göç noktası uygulaması, stratejimizde yer alan, 'Sahayı daraltma ve sınır dışı süreçlerini hızlandırmaya' yönelik bir çalışma. Pilot il olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde, ilk kez İstanbul'da uygulamaya başladık. Bugün itibarıyla ise İzmir'de; 8 mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor" ifadelerine yer verdi.

Düzensiz göçmenle mücadele çalışmaları

İzmir'in düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede stratejik bir şehir olduğunu aktaran Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

" İzmir'de bu kapsamda, son 150 gün içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 322 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 455 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 240 organizatör ise tutuklanmıştır. 15 bin 217 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 9 bin 512'si sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam etmektedir. Daha henüz 2 hafta önce Kalkan operasyonlarımız kapsamında Basmane'de düzenlediğimiz operasyonda 309 düzensiz göçmen yakaladık. Basmane bir bakıma İzmir'in tarihidir. Basmane'nin her sokağında, her caddesinde, her mahallesinde, huzuru ve güvenliği tesis etmek temel görevimizdir."

"Suçluların toplum içerisinde dolaşmasına izin vermeyeceğiz"

Huzuru bozan kişilere yönelik yapılması gerekenler konusunda çağrıda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bir önemli husus da ifade almaya ve yakalama emri olanlara yönelik mücadelemizdir. İzmir'de buradan ifade almaya çağrılan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer ifade alınmaya çağrıldıysanız, lütfen ifadenizi gidip verin ve adaletin tecellisine yardımcı olun. Bunu yapmadığınız takdirde maddi ceza ile de karşı karşıya kalırsınız. Bizim güvenlik birimlerimiz ifade almaya çağrılan vatandaşlarımızı 3 kere arayarak ifade vermeye davet ediyor. Bu arama ve çağrılara rağmen yine gelmiyorsa kendilerine nezaket içerisinde eşlik ederek ifade almaya götürüyoruz. Bir diğer çağrımız da suç işleyip adaletten kaçabileceğini düşünenleredir. Sizleri yakalayıp adalete teslim etmek aziz milletimize en büyük borcumuzdur. Sizler için tek seçenek ise teslim olmaktır. Hırsızlık yapmış, dolandırıcılık yapmış suçluların toplum içinde dolaşmasına izin vermeyeceğiz. Buradan bir çağrı da İzmirli kardeşlerime yapmak istiyorum. Huzurumuza ve güvenliğimize kasteden her kim olursa, size bir telefon kadar yakınız. Hemen 112'yi arayın ve bize bildirin. Aziz milletimiz duasını ve desteğini bizlerden esirgemediğini biliyoruz. Şehirlerimiz suç yapılarının tamamından en kısa zamanda temizlenecektir" şeklinde konuştu.

İzmir'deki 10 suçtan 9'u aydınlatılıyor

İzmir'de yılın ilk 10 ayına bakıldığında asayiş konusunda iyi yolda olunduğuna değinen Yerlikaya, "Yılın ilk 10 ayına baktığımızda iyi yoldayız, ama iyiyiz deyip rehavete kapılmıyoruz. Bir suç işlenmezse en kısa vakitte aydınlatmalıyız. İzmir'de asayiş suçlarında her 10 suçun 9'unu hatta 9'dan da fazlasını aydınlatıyoruz" açıklamasına yer verdi.

"10 yılın üstündeki araçlarımızı yenileyeceğiz"

İzmir'e bakanlık olarak yapacakları desteklerinin olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Tekrardan biz söz aldık, 2 ay sonra yine İzmir'deyiz. 2024'ün ilk aylarında geldiğimizi değerlendireceğiz ve paylaşacağız. 10 yılın üstündeki araçlarımızı yenileyeceğiz. Yunus sayılarını aynı şekilde trafik memurların sayıları açısından görünürlüğümüzü arttıracağız. Araç sayısı olarak da motor sayısı olarak da sayı artacak. İzmirli hemşerilerimizden bir ricamız var. Hemşerilerimizden bulundukları yerlerde gördükleri duyduklarını özellikle göçmen organizatörleri, ' İzmir'imizde görmek istemiyoruz' dediklerinizi büyük küçük demeden 112'ye bildirin ki bakın biz nasıl hakkından geleceğiz."

Toplantıya, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilçe Kaymakamları, güvenlik güçleri ve siyasi parti il temsilcileri katıldı.