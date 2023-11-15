İçişleri Bakanı: Sosyal Medyada Yalan Haberlerin Yayılmasının Nedeni Bot Hesaplar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yalan haberlerin hızla yayılmasının nedeninin bot hesaplar olduğunu açıkladı. Son 1 ayda 79 kişiye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, bot hesapların oranının yüzde 27.86 olduğunu ifade etti.

Sosyal medya platformlarında son yıllarda yalan haberler daha hızlı yayılmaya başladı. Bunun nedeni de tahmin edebileceğiniz üzere bot hesaplar. Son olarak İçişleri Başkanı, bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar…

Dikkat çeken oran: Hesapların yüzde 27.86'sı bot!

İçişleri Başkanı Ali Yerlikaya, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bakanlık tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Buna göre son 1 ay içerisinde sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine ve devlet büyüklerine hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 kişiye işlem yapıldı.

Sosyal medya üzerinden halkımızı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlerimizle, devlet büyüklerimize hakaret edenlere göz yummadık, yummayacağız?? Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız. Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini,… pic.twitter.com/3sGMkla0IK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023

Akabinde son 4 gün içerisinde dini değerleri aşağılayan 8 hesap için de inceleme başlatıldı. Ali Yerlikaya, X (Twitter) platformu üzerinden son 1 ay içerisinde 60 milyon 338 bin 566 hesaptan toplamda 1 milyar 432 bin 556 bin 601 paylaşım yapıldığı tespit edildiğini belirtti.

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Bu açıklamada en dikkat çeken nokta ise bot hesapların sayısı oldu. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre paylaşım yapan hesapların yüzde 27.86'sı bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar. Bu da 16 milyon 810 bin 324 hesaba denk geliyor.

Türk hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların yüzde 41'inin yani 587 milyon 348 bin 206 gönderinin olumsuz ve spekülatif olduğu da belirtildi. Son olarak İçişleri Bakanı, halkın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar edilmemesini önemle rica etti.

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