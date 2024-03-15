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İbrahim Şimşeker kimdir? Memleket Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı İbrahim Şimşeker kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı İbrahim Şimşeker kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İbrahim Şimşeker kimdir? Memleket Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı İbrahim Şimşeker kaç yaşında, nereli?

İbrahim Şimşeker kimdir? Memleket Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı İbrahim Şimşeker kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı İbrahim Şimşeker kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İbrahim Şimşeker kimdir? Memleket Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı İbrahim Şimşeker nereli? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM ŞİMŞEKER KİMDİR?

İbrahim Şimşeker, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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