İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'de Yerli Tohum Ekimi Etkinliğine Katıldı

Silivri'de gerçekleştirilen yerli tohum ekimi buğday hasadı etkinliğinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,

"Çiftçilerimiz, hayvancılarımız, sanayicilerimiz, esnafımız, yurttaşımız, ücretli çalışanımız, emeklilerimiz, hemen her kesimden yurttaşımızın ne kadar zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. ve bu bir buhran. Ama buna rağmen, bu koşullarda ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi. İmamoğlu bugün oynanacak milli maçla ilgili de "Yapılan haksızlığa karşı, bizim pırlanta gibi gençlerimizin ayakları, bilekleri, gücü yerinde olsun. İnşallah güzel oynasınlar. Bizim bugün tarlada kazanacağımız bol bereket gibi, onlar da ayaklarıyla, bol gollü bir maçla maçı kazansınlar inşallah" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri Gazitepe Köyü'nde gerçekleştirilen deneme hasadına katıldı. Programa İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Berker Esen, CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Silivrili çiftçiler katıldı. Hasat etkinliğinde, İmamoğlu konuşma yaptı.

"BU MİLLET ÇAĞLARIN ÖTESİNE GÖTÜRECEK BİR AKLA SAHİP"

Konuşmasında ülkenin yaşadığı ekonomik durumu ve enflasyonu değerlendiren İmamoğlu, "Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik koşulları hepimiz biliyoruz. Çiftçilerimiz, hayvancılarımız, sanayicilerimiz, esnafımız, yurttaşımız, ücretli çalışanımız, emeklilerimiz, hemen her kesimden yurttaşımızın ne kadar zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. ve bu bir buhran. Ama buna rağmen, bu koşullarda ayakta durmaya çalışıyoruz. Enflasyon aldı başını gidiyor. Bize bu yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Bu milletin aklı, bu milletin bilgisi, görgüsü bizleri; inanın, bırakın o boş lafları, çağ atlama laflarını, bırakın çağları; daha ötesine götürecek bir birikime sahiptir bu millet. Tek şart var, tek şart. Ne biliyor musunuz? Tek bir beyne değil, bu milletin toplu bir biçimde her birinin beynine emanet edersek kendimizi, kazanırız. Ama 'tek bir akla güvenin ve her şeyinizi bana bırakın' diyen akla emanet ettiniz mi; olacak budur. Bugün çektiğimizin yegane sebebi budur. Öyle değil mi? Ben, bazı insanların bilgisi karşısında göstereceğim hürmeti başaramıyorum. Daha fazla göstermek istiyorum. Öyle iyi yetişmiş bilim insanlarımız, ilim insanlarımız, eğitimcilerimiz, tarım uzmanı, sanayi uzmanı, her konuda muazzam. Ama hiçbir şey bilmeden 'ben bilirim' diyenden korkun. Öyle durduk yere ben kendime 'bilim insanı diyebilir miyim? Diyemem. Yani durduk yere kendime 'ekonomist' diyebilir miyim? Diyemem. Ama uzmanına emanet et. Onun partilisi yok. Yeter ki uzmanını emanet et. Bakın; uzmanına emanet ettin mi bu milletin sırtı yere gelmez. Bugün 'enflasyon aldı başını gidiyor' diyorsak; müsebbibi, sebebi bu durumdur, bu pozisyondur. Maliyetler ne yazık ki artıyor. Ekonomi yönetiminde, akıl ve bilimden uzaklaşmanın cezasını çekiyoruz. O bakımdan biz, iki dudağın arasından çıkacak söze değil, milletin sözüne güveneceğiz ve yolumuz o yol olacak" dedi.

"YAPILAN HAKSIZLIĞA KARŞI, PIRLANTA GİBİ GENÇLERİMİZİN AYAKLARI, BİLEKLERİ, GÜCÜ YERİNDE OLSUN"

Tarımsal alanlarını bünyesinde barındıran ilçe belediye başkanları ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini aktaran İmamoğlu, "Bora Başkanımız, Erhan Başkanımız ve diğer başkanlarımızla, bereketli çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin emeği, bizlerin desteğiyle, İstanbul, daha çok üreten bir şehir olacak. Üreticilerimizi bu zor günlerde, bu sıkıntılı ekonomik koşullarda enflasyona yedirmemek için elimizden gelen desteği, sizlerle buluşturacağız. Umuyorum bugünün bereketi bol olsun. Her günün bereketi bol olsun. Bugünün bereketi, akşam da milli takımımıza bol bol gol versin. Yapılan haksızlığa karşı, bizim pırlanta gibi gençlerimizin ayakları, bilekleri, gücü yerinde olsun. İnşallah güzel oynasınlar. Bizim bugün tarlada kazanacağımız bol bereket gibi, onlar da ayaklarıyla, bol gollü bir maçla maçı kazansınlar inşallah" ifadelerini kullandı.

İLK HASADI ÇİFTÇİ ERCAN TARLADAÇALIŞIR'LA BİRLİKTE YAPTI

İmamoğlu, konuşmasının ardından, çiftçi Ercan Tarladaçalışır'ın kullandığı biçerdövere binerek, deneme hasadının gerçekleştirilmesine tanıklık etti. İmamoğlu alandan ayrılmadan önce gazetecilerin de sorularını yanıtladı. İmamoğlu 2019 yılında Mevlüt Uysal döneminde KİPTAŞ konutlarının yaklaşık 200 kişiye büyük indirimlerle ev satıldığı iddiasına, "Bazen alan insanların ismi ile meseleler gündeme geliyor. Ama biz alanla değil de satanla ilgileniyoruz. Niçin böyle sattığını ve nasıl böyle bir şeye giriştiğini Sayıştay raporlarını bekliyoruz. Ona göre yapılması gereken işlemler var ise de takibini yapıp işlemler için harekete geçeceğiz" dedi.