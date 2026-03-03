Haberler

HÜDA PAR'lı Demir, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkarak, bu saldırıların Türkiye ve bölge ülkelerini tehdit ettiğini belirtti. Demir, bölge ülkelerinin işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, " İran'a yönelik saldırılar başarılı olursa hedefin Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri olacağı unutulmamalıdır." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, bunların İslam coğrafyasına yöneltilmiş açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Saldırılarda bir okulun hedef alındığını ve 160 kız çocuğunun katledildiğini anımsatan Demir, "Gazze'de yıllar süren katliam karşısında etkisiz kalan BM sistemi bir kez daha iflas etmiştir. Uluslararası hukuk fiilen ortadan kalkmış, küresel düzen güçlünün hukukuna teslim edilmiştir. Dünya bugün adalet ilkeleriyle değil, iki haydut gücün dayattığı kuralsızlıkla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin, ABD'nin çıkarları için değil bölgesinin ve kendi halklarının ortak çıkarları, istikrarı ve barışı için işbirliklerini artırması gerektiğini belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkeleri bu saldırgan stratejiler karşısında her türlü hazırlıklarını yapmalıdır. İran'a yönelik saldırılar başarılı olursa hedefin Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri olacağı unutulmamalıdır. ABD'nin askeri üsleri bölge için kaos üretmektedir. Bu üsler, bölgesel barışı ve istikrarı korumamakta, aksine bölgeyi savaşların, suikastların ve istikrarsızlığın merkezine dönüştürmektedir. Bölge ülkeleri ortak bir irade ortaya koyarak ABD askeri üslerinin kapatıldığını ilan etmeli ve dış müdahaleye dayalı güvenlik anlayışına son vermelidir."

Emekli bayram ikramiyesine ilişkin görüşlerini de paylaşan Demir, bayram ikramiyesinin en az 18 bin lira olmasını istedi.

Kaynak: AA / Adem Balta
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor