HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars'ta sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars'ta düzenlenen bir programda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bakırhan, Kars'ta genel seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını ifade etti ve yerelde bir ittifakın mümkün olduğunu belirtti.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakırhan, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kars'ta genel seçimde çıkan sonuçtan memnun kalmadıklarını ifade etti.

Tuncer Bakırhan, "Muhalefet, ilkelere dayalı bir ittifak yapamıyor, inandırıcı olamıyor, karşılıksız destek veriyor. 'Türkiye değişecek yeni yüzyıla demokratik bir şekilde girecek' diyor. Kürt halkı karşılıksız iki turda da oyunu verdi ama başka bir şey oluyor. Biz demokrasi beklerken, karşımıza Ümit Özdağ çıkıyor, onun anlayışıyla yol yürünebileceği hesaplanıyor." diye konuştu.

Bakırhan, Kars'ta yerelde bir ittifakın olabileceğini belirterek, "İttifakın en mümkün olduğu kent Kars'tır. Kars yerelinde de eğer inanırsak, eğer önce kendimiz inanıyorsak, bir ittifak yapmamak için hiçbir sebep yok. Genel merkezimiz adına Kars'taki bulunan arkadaşlara bu sözü veriyoruz. Bizden kaynaklı herhangi bir sorunun olmayacağını belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve Saadet Partisi Kars İl Başkanı Erkan Timuroğlu da katıldı.