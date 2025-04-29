Hatimoğulları: Asgari Ücret ve Deprem Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Yılın ikinci yarısında asgari ücret yeniden yapılandırılmalıdır. Memur ve emekli maaşlarına zam yapılmalıdır. Asgari ücretle çalışanlar için elektrik, su, doğal gaz kullanımı ücretsiz olmalı." dedi.

Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'daki depremleri anımsattı.

Milyonlarca insanın olası depreme karşı korumasız olduğunu söyleyen ve İstanbul'daki nüfus yoğunluğuna dikkati çeken Hatimoğulları, "Felaket kapıdayken hala önlem alınmıyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'un güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliği anlamına geldiğini belirten Hatimoğulları, Kanal İstanbul ile diğer mega projelerden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan bazı belediye başkanlarına değinen Hatimoğulları, "Seçilmiş belediye eş başkanlarımızı ve belediye başkanlarını acilen görevlerine iade edin." sözlerini sarf etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü anımsatan Hatimoğulları, işçilerin yaşadığı sorunları anlattı ve iş kazalarında hayatını kaybeden bazı vatandaşların fotoğraflarını gösterdi. Hatimoğulları, Türkiye'de son 3 ayda 450'ye yakın, son 20 yılda ise yaklaşık 35 bin işçinin, iş kazalarında yaşamını kaybettiğini hatırlattı.

Vatandaşların en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini öne süren Hatimoğulları, "Türkiye'de 3,6 milyon kişi aşırı yoksulluk sınırında yaşıyor. Durum o kadar vahim ki insanlar artık sevdiklerinin mezar taşını bile alamaz halde. Mermer çok pahalanmış, onun yerine mezar taşı olarak plastik levha koyuyorlar." diye konuştu.

Hatimoğulları, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon insanın asgari ücretle çalıştığını dile getirerek, "Yılın ikinci yarısında asgari ücret yeniden yapılandırılmalıdır. Memur ve emekli maaşlarına zam yapılmalıdır. Asgari ücretle çalışanlar için elektrik, su, doğal gaz kullanımı ücretsiz olmalıdır. Çiftçilerin borç yükü hafifletilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zirai dona işaret eden Hatimoğulları, "Çok büyük zarar eden bu çiftçilerimizi unutmamak lazım. Onların bütün mağduriyetleri giderilmelidir. Uygun krediler verilmeli ve desteklenmelidir." dedi.

"Bu sürecin uzamamasını bizler de istiyoruz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinerek, demokratik toplumun, ancak herkesin siyasi iradesine saygı duyulmasıyla gerçekleşebileceğini söyledi.

Tülay Hatimoğulları, ana muhalefetin, Terörsüz Türkiye hedefinin dışında tutulmaması gerektiğini belirterek, "Bu sürecin dışında tutulması hedeflenirse ve benzer adımlar atılırsa ne yazık ki bu süreçler de akamete uğrar. Tarihte böyle örnekleri çok gördük." görüşünü paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile çok önemli bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Hatimoğulları, vatandaşların, kendilerini arayarak, "Acaba ne olacak? Yargı paketinde ne olacak? Bizim çocuklarımızı kapsayacak mı?" şeklinde sorular yönelttiğini aktardı.

Toplumun çok büyük bir beklenti içinde olduğunu dile getiren Hatimoğulları, atılması gereken adımlar konusunda sorumluluğun iktidarda olduğunu savundu.

Hatimoğulları, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Suriye'nin Kamışlı kentinde ENKS ve PYD'nin organizasyonuyla düzenlenen Birlik ve Ortak Tutum Konferansı'nda bölücü taleplerin dillendirildiğine" yönelik açıklamalarıyla ilgili soruya karşılık Hatimoğulları, söz konusu konferansta alınan kararların, Suriye'nin kendi halklarının ortak yaşam mücadelesine hizmet eden bir yerde durduğunu, süreci sabote eden bir yerde durmadığını ileri sürdü.

Siyasi partilerle ne zaman görüşeceklerine ilişkin soru üzerine Hatimoğulları, 1 Ekim'den bu yana siyasi parti temsilcileriyle görüştüklerini, ihtiyaç duyulması halinde tekrar görüşebileceklerini dile getirdi.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik soruya ise Hatimoğulları, "Bu sürecin bir an önce sonuca bağlanması, sürecin enfekte olmaması için çok hızlı adımların atılması gerektiğinin altını çizen siyasi partiyiz. Silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için koşulların hızlı bir biçimde sağlanması önemlidir, elzemdir. Bu sürecin uzamamasını bizler de istiyoruz." yanıtını verdi.