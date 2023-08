Hatay Valiliği, NATO Çadır Kenti ile ilgili açıklama yaptı

Hatay Valiliği, NATO Çadır Kenti ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinin büyük yıkımlara yol açtığı ve yüz binlerce insanın acil olarak yardıma ihtiyacı doğduğu hatırlatıldı.

Dayanışma adına ülkenin yanında olmak için daha depremin ilk günlerinden itibaren birçok ülkenin Türkiye ile temasa geçtiği belirtilen açıklamada, NATO'nun, Türkiye dahil 31 ülkenin üye olduğu uluslararası bir kuruluş olduğu anımsatıldı.

Türkiye'nin üyesi olduğu NATO'dan kullandığı standart çadır kent paketinden 3 adet talep ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"NATO'nun yardım ajansı olan NSPE (Nato Support and Procurement Agency) tarafından İskenderun, Hatay Organize Sanayi Bölgesi ve Defne bölgelerine kurulmuştur. Bu çadır kentlerin idaresi de Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından görevlendirilen personel tarafından yürütülmektedir. Bugün basına konu olan Defne ilçemizdeki NATO Çadır Kenti'ne ise depremin ilk günlerinde vatandaşlarımız yerleştirilmiştir. Daha sonra, burada kalan vatandaşlarımız, konteyner kentlere taşınarak bu çadır kente de kamu personeli yerleştirilmiştir. Şu an itibarıyla 1165 kamu personelinin kaldığı çadır kentte, günlük üç öğün 2 bin kişilik yemek çıkarılmaktadır. Üretilen fazla yemek, talep halinde çevredeki depremzede vatandaşlara da dağıtılmaktadır. İlimizdeki diğer çadır ve konteyner kentte kalan ya da kalmayan tüm vatandaşlarımıza, düzenli olarak gıda, su ve her türlü ihtiyaçları devletimiz karşılamaktadır. Bazı kişi ve kuruluşların depremin tahribatını arttırmaya yönelik çabaları beyhudedir. Devletimiz, hiçbir insanımızı mağdur ve muhtaç etmeyecek kadar büyük ve güçlüdür."