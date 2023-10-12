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Hatay'da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 4 Şahıs Gözaltına Alındı

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Politika Haberleri

Hatay'da yapılan operasyonda Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı.

Hatay'da polis ekipleri terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu örgüt içerisinde Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edilen F.H., D.E. ve A.C. İskenderun'da, Ü.E. ise Belen'de saklandıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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