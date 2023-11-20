Haluk Köksoy, Atakum Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı

Eski AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Atakum Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Köksoy, "Yıllardır her mahallesini ve sokağını arşınladığım ilçemize hizmet etmek için adaylık başvurumu yaptım" dedi.

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Av Haluk Köksoy, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Atakum Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayarak, "Atakum'un gelecek vizyonunu planlamak elbette ki bizim tek başımıza yapacak olduğumuz bir şey değildir. Şehrimizin en güzide ve bütün Türkiye'nin adından yavaş yavaş söz etmeye başladığı bir ilçeden bahsetmekteyiz. Bu sebeple, ilimizin tüm yöneticilerinin ve bu ilçede yaşayan geleceğini bu ilçede planlayan ilçe sakinlerimizin de bu sürecin içinde olması gerektiğinin de farkındayız. Bu aşamada proje anlatımı ve tanıtımı yapılmaz, yapılamaz. Takdir edersiniz ki bu hususlar ilerleyen aşamalarda olacak ve detaylandırılacak konulardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun, Atakum'un gelecek onlarca yıla sari vizyonunu yakalamak için AK Parti belediyecilik vizyonunun belediye yönetimine hakim kılınması gerektiğine inananlardan birisiyim. Tüm bu sebeplerle, yıllardır her mahallesini ve sokağını arşınladığım ilçemize ve milletimize hizmet etmek için Atakum Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptım. Partimizin uygun görmesi, Atakum sakinlerinin de seçmesi halinde bu görevi layıkıyla yapacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN