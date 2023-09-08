Hakkari Valisi Ali Çelik, vatandaşların yol talebini inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Halife Derviş Mahallesi'nde vatandaşların yol talebini yerinde inceledi ve sorunun giderilmesi için gerekli talimatları verdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, vatandaşların yol talebini yerinde inceledi.

Hakkari'ye atandığı günden beri ilçe, askeri üs bölge ziyaretleri, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri, hafta sonu makamında vatandaş kabulleri ve çarşı merkezinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Ali Çelik, kentteki hizmetleri ise yerinde denetliyor. Gelen şikayetleri birebir değerlendirerek halkın ayağına giden Vali Çelik, bir vatandaşın talebi üzerine Halife Derviş Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Vatandaşın talebi üzerine Halife Derviş Mahallesi'ndeki bozuk yolu inceleyen Vali Çelik, talebi yerinde dinledi. Vatandaşın sorununun giderilmesi noktasında gerekli birimlere talimat veren Vali Çelik, kentteki incelemelerini sürdürüyor. - HAKKARİ