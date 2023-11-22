Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da başladı

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM) Toplantısı Ankara'da başladı.

Güneydoğu Avrupa'da bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM) Toplantısı, Ankara Merkez Orduevi'nde başladı. Toplantıya Gürcistan, Moldova, Karadağ, Romanya ve Türkiye'den savunma bakanları katıldı. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ise bakan yardımcısı seviyesinde toplantıya katılım gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) maslahatgüzar seviyesinde katılımda bulunurken, Ukrayna askeri ateşe seviyesinde toplantıya katıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantıya katılan ülkelerin temsilcilerini karşıladı.

Üye ülkeler arasındaki rotasyon gereği 2023 yılı Savunma Bakanları Toplantısı, 21-23 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenleniyor. - ANKARA