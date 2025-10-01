Güney Kore Devlet Başkanı Lee: 'Savunma bütçemizi yüzde 8.2 artıracağız'

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkenin savunma bütçesini yüzde 8.2 artırarak 66,3 trilyon wona (47.1 milyar dolar) çıkaracaklarını belirtti. Lee, " Güney Kore'nin barış ve refahını sağlamak için başkasına güvenmek yerine kendi gücümüzü artırmalıyız" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 77. Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle düzenlenen törende konuşma yaptı. Ordunun asli görevinin ülkeyi ve demokrasiyi korumak olduğunu söyleyen Lee, isim vermeden başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevden alınan selefi Yoon Suk Yeol'u eleştirdi. Ordunun asıl görevini unutup kişisel güçlerin aracı haline gelmesinin demokrasiyi ciddi şekilde zayıflattığını belirten Lee, "Geçen yıl 3 Aralık'ta iktidar yanlısı olan bazı komutanlar görevlerini unutarak silahlarını halka çevirdiler. Neyse ki, yasa dışı bir emre direnme cesareti gösteren üniformalı askerler sayesinde daha büyük bir felaket önlendi" hatırlatmasında bulundu. Buna rağmen başarısız sıkıyönetim girişiminin çok kötü sonuçlar doğurduğunu belirten Lee, "Demokraside yaşanan gerileme, insanların hayatının etkilenmesi ve ulusal itibarın düşüşü ile halkımızın uğradığı zarar kolayca ölçülemeyecek kadar büyüktü" değerlendirmesini yaptı.

"Ordu, asla silahını halka doğrultmamalıdır"

Başarısızlıkla sonuçlanan sıkıyönetim girişiminin Güney Kore ordusunun itibarını ciddi şekilde sarstığını ifade eden Lee, "Halkı korumakla görevli bir ordu, asla silahını halka doğrultmamalıdır" dedi. Ordunun halkın güvenini kazanması ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Lee, "Devlet başkanı ve başkomutan olarak, yasa dışı sıkıyönetim kalıntılarını ortadan kaldıracak ve anayasayı ve halkı koruyan bir orduyu yeniden inşa etmek için kurumsal yapıyı güçlendireceğim" diye konuştu.

"Güvenilir bir nükleer caydırıcılığımız var"

Güney Kore'nin kendisine yönelik tüm tehditleri caydırabilecek düzeyde bir askere güce sahip olması gerektiğini vurgulayan Lee, "Son 77 yılda hiç olmadığı kadar güçlü bir savunma kapasitesi elde ettik. Eskiden silah için müttefiklere bağımlı bir ülke olan Güney Kore, artık gelişmiş tanklar, toplar, savaş uçakları ve denizaltılar ihraç eden, güçlü savunma sanayisine sahip bir ülke haline geldi" dedi. Güney Kore'nin dünyadaki 5. en büyük askeri güç olduğunu hatırlatan Lee, "Ayrıca ortak değerleri paylaştığımız ülkelerle güçlü bağlarımız, sağlam bir Kore-ABD ittifakımız ve bu ortaklığa dayalı güvenilir bir nükleer caydırıcılığımız var. Ulusal savunma kapasitemizden şüphe etmek için bir neden yok, bu konuda kaygı duymak için daha da az neden var" şeklinde konuştu.

Bağımsız savunma yeteneklerinin önemine vurgu yaptı

Buna rağmen bağımsız savunma yeteneklerine sahip olmanın önemine vurgu yapan Lee, "Değişen güvenlik ortamına aktif şekilde yanıt verebilmek için bağımsız savunma bir zorunluluktur. Tarihteki en uzun barış ve birlikte yaşama dönemi sona eriyor. Dünya genelinde işbirliği ve ortak refah ivmesi zayıflıyor" değerlendirmesini yaptı. Artan çatışmalar nedeniyle dünyanın herkesin kendi başına olduğu bir döneme girdiğini aktaran Lee, "Güney Kore'nin barış ve refahını sağlamak için başkasına güvenmek yerine kendi gücümüzü artırmalıyız" uyarısında bulundu.

Gelişmiş sistemleri için daha yüksek bütçe

Güçlü ve bağımsız bir savunma hedefine ulaşmak için orduyu güçlendirmek ve modernize etmek gerektiğine dikkat çeken Lee, "Gelecekte savaş alanlarının insan unsuru içermemesi beklendiğinden, insan gücüne dayalı eski taktikler artık yeterli değildir. Yapay zekalı savaş robotları, insansız hava araçları ve hassas saldırı ve savunma füzeleri gibi gelişmiş silah sistemleri ile donatılmış bir ordu çözüm olacaktır. Gelecek yıl savunma bütçesi için 66.3 trilyon Kore wonu (47.1 milyar dolar) tahsis edeceğiz. Bu bütçe, önceki yıla göre yüzde 8,2 artışla gelişmiş silah sistemleri ve ileri teknoloji yatırımlarına odaklanacak" dedi.

"Bir taşla iki kuş vuracağız"

Lee, sağlam bir Güney Kore-ABD ittifakına dayanan operasyonel kontrolü yeniden ele alarak Washington ile ortak savunma duruşuna öncülük edeceklerini söyledi. Bu sayede Kore Yarımadası'na barış ve istikrar getirmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgenin istikrarı ve ortak refahına da katkıda bulunacaklarını belirten Lee, "Bir taşla iki kuş vuracağız; savunmayı güçlendirirken, ekonomiyi geliştirmek için savunma sanayisini aktif şekilde teşvik edeceğiz" diye konuştu. Hızla değişen küresel güvenlik ortamını fırsata çevirerek Güney Kore'nin milli savunma yeteneklerini dünya çapında büyüteceklerini kaydeden Lee, "Savunma teknolojilerinin geliştirilmesi için cesurca yatırım yapacak ve savunma ekosisteminin inşasını destekleyeceğiz. Böylece savunma sanayisinin büyümesi hem güçlü ulusal savunmanın inşasını hem de ekonomik kalkınmayı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Lee'den orduya uyarı: "Askerler, ülkenin temeli olan halkı korur"

Ayrıca askerlerin çalışma şartlarını iyileştirerek ordunun moralini yükselteceklerini söyleyen Lee, "Tüm askerlerin, barış ve refahın yolunu açan güçlü bir ordunun parçası olmaktan gurur duymasını sağlayacağız" dedi. Ordu mensuplarına muhtemel antidemokratik girişimlere alet olmama uyarısı yapan Lee, "Uzun süredir öğretilen ve öğrettiğimiz gibi, askerler ülkeyi korur. Korunması gereken 'ülkenin' temeli ise halktır. Anayasamız, 'tüm devlet yetkisi halktan gelir' der. Dolayısıyla ülkeyi korumak, halkı korumak demektir. Ordumuz anayasayı ve demokratik değerleri savunduğunda ve halkın sadık askerleri olarak hizmet ettiğinde halkın güveni artacak ve ordunun onuru, itibarı artacaktır" dedi. - SEUL