GRAFİKLİ- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi kapsamında diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, oturumlara konuşmacı olarak katıldı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, 22-23 Kasım'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine gitti.

G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katılan Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" başlıklı oturuma katıldı.

Erdoğan, oturumda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2025 Borç Raporu'na göre, 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemelerinin sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette olduğuna dikkati çekti.

"Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz." diyen Erdoğan, bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Türkiye olarak G20 ortak çerçevesi kapsamında katkı sunduğumuz Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu örnekten hareketle kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkıma dikkati çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" başlıklı oturuma da katıldı.

Oturumda yaptığı konuşmada BM verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımın Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürdüğünü belirten Erdoğan, "Gazze'de maalesef sadece üstyapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk. Biz sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya, şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız." ifadelerini kulandı.

Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın gelecek yıl kasım ayında Türkiye'de düzenlenmesinin planlandığına işaret ederek, "2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Şimdiden bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkarmış durumdayız." şeklinde konuştu.

G20 Liderler Zirvesi'nin açılışına ve zirve kapsamındaki oturumlara katılan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Etiyopya ve Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurguladı, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer sorunların çözümüne olumlu örnek oluşturmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen MIKTA Liderler Buluşması'na katılan Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, Johannesburg Expo Center'da, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Kanada arasında savunma sanayi işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini, bu minvalde son dönemde ivmelenen işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin iki ülkenin müşterek menfaatine olacağını belirtti.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

G20 Liderler Zirvesi'nin birinci günü, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın liderler onuruna verdiği akşam yemeğiyle sona erdi. Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da verilen yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Meloni ile bir araya geldi

Zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, zirvenin son gününde, "Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" başlıklı oturumuna katıldı. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen oturumda, katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemini ve kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiğini ifade etti.

Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u da kabul eden Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Singapur ile stratejik ortaklığını her alanda geliştirmek istediğini, bunun için atılan adımların artarak süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini kaydetti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u da kabul etti.

"Her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından, zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, "Her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 103 bin tonu aşan insani yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika Devletini, toplumunu, yöneticilerini tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolda özellikle Türkiye'nin elinden ne geliyorsa yapacağını ve bu konuda da barış için her türlü seferberliği ilan ettiğini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah bunu başaracağız." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini bildiren Erdoğan, Tahıl Koridoru konusundaki gayretleri anımsatarak, "Tahıl Koridoru gayretimiz aslında barışa giden yolu açmak içindi. Gerek Avrupa gerek Afrika, bütün buralara Tahıl Koridoru'yla ulaşalım istedik, ne yazık ki belli bir yere kadar bu işi başardık. Ama daha sonra bu devam etmedi. Yarın yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim. Bu süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum. Yine bu kadar insan öldü. Bu ölümleri durdurabilmek için ne gibi adımlar atarız, bunları kendisiyle müzakere edeceğim ve bu müzakereden sonra da alacağımız neticeyi gerek Avrupalı gerek Sayın Trump gerek diğer dostlarla görüşme fırsatını bulacağımı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Sudan'daki çatışmalara ilişkin de "Sudan'daki kardeşlerimiz de Türkiye'nin oradaki bu sıkıntıların çözümünde yer almasını zaten onlar da talep ediyor. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, aynı şekilde Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk, bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti.