Üye Girişi
Haberi Paylaş
Genel başkan yardımcıları oylarını kullandı

Genel başkan yardımcıları oylarını kullandı

Politika Haberleri

İktidar ve ana muhalefet partisinin Balıkesirli genel başkan yardımcıları Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oylarını kullandı. AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, oyunu Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eşi ve kızıyla birlikte kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da oyunu memleketi Gönen'deki Gönen Şehit Kaymakam Rahmi Bey İlkokulunda eşiyle birlikte kullandı.

İktidar ve ana muhalefet partisinin Balıkesirli genel başkan yardımcıları Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oylarını kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, oyunu Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eşi ve kızıyla birlikte kullandı. Uygur oyunu kullandıktan sonra Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevlileri ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da oyunu memleketi Gönen'deki Gönen Şehit Kaymakam Rahmi Bey İlkokulunda eşiyle birlikte oyunu kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Anadolu Lisesi Balıkesir Uygur Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title