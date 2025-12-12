Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının bütçe teklifleri, Genel Kurul'da

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

'OFSAYTIN KALKMASINA ÖNCÜLÜK YAPIN'

Söz alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Futbol heyecandır, enerjidir, muazzam bir mutluluktur. Bakıyorsunuz, 90 dakika oynanıyor, gol atılıyor, bir oyuncunun ayağı yarım metre içeride diye emek hırsızlığı yapılıyor ve o gol sayılmıyor. Bakın, ofsaytın kalkması konusunda öncülük yapın, ofsayt kalksın, hızlı futbol gelsin. Daha çok gol olsun ve heyecan mutlaka artsın" ifadelerini kullandı.

'HER SENE BİR HALAT OYUNU OYNUYORUZ SİZLERLE'

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı karikatür ile kürsüye çıktı. Altın, "Sayın Bakan, size bu bakanlığın 'Gençlik Bakanlığı' olduğunu hatırlatma vaktimiz geldi. Yılda bir kez, burada sizlere bunu hatırlatıyoruz ama siz ısrarla her sene cinsiyetçi, gerontokratik bir bütçede ısrar ettiğinizi ikrar ediyorsunuz ve bütçenizi önümüze getiriyorsunuz. Geçen yılın bütçesiyle birebir aynı bütçeniz. Bu bütçe gençlerin, genç kadınların bütçesi değil; bu, futbolun dolayısıyla erkek hobisine ayrılmış bütçenin tezahürü olarak karşımızda. Bu sene size başka bir metaforla bunu anlatmak istiyorum. Sizin sporla aranız iyi Sayın Bakan. O yüzden size şunu göstermek istiyorum; halat çekme oyununu düşünün. Bakın, bizler her sene bir halat çekme oyunu oynuyoruz sizlerle. Bizler gençler olarak 'Bütçeyi gençlere ayırın' diye halatın bir ucundan çekerken sizler de erkek kulübü olarak futbola, spora, yasal bahse doğru çekmeye devam ediyorsunuz bütçeyi. Bu oyunda kazanacak olan, politik hattı ve bütçelemeyi belirliyor" diye konuştu.

'LGBT PROPAGANDASI YAPACAK PANKART KOYAMAZLAR'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşma sırasında, 'Hakkını vereceğiz gençlere', 'Bütçenin yüzde 70'i gençlerin' sözleriyle araya girdi. Bakan Bak'ın sözlerine, DEM Parti sıralarından tepkiler geldi. Genel Kurul'da atışmalar sürerken Meclis Başkanvekili Adan, söz isteyen AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'ya söz vermedi. Usta, 'Bu kürsüde LGBT'nin propagandasını yapacak bir pankartı kullanmalarını istemiyoruz, koyamazlar. Bakın, dalga geçmeyin aklımızla arkadaşlar. 10 dakika bunun reklamını yaptınız. Böyle bir propagandayı bu kürsüden yapamazlar" diye tepki gösterdi.

'LGBT REKLAMI YAPIYOR'

Ardından konuşmak üzere kürsüye doğru gelen DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, karikatürü AK Parti'li Usta'nın tepkisine rağmen yeniden kürsüye koydu. Cupolo, "Gökkuşağına, yağmura, güneşe savaş açan bu anlayışı gerçekten kınıyorum. Beritan konuşurken Bakan'ın suratında bir kızarma gördüm şuradaki kırmızı renk gibi. 'Utançtan mıdır' dedim, değilmiş lakayıtlıktanmış tamamen. Lakayıtsınız Sayın Bakan" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Bizim gençlerimiz LGBT'nin uşağı olmaz. Bizim gençlerimizi satın alamazlar. LGBT reklamı yapıyor" diye tepki gösterdi.

GERGİNLİK YAŞANDI

AK Parti Grup Başkan Vekili Usta yerinden kalkarak, "Böyle bir propaganda yapamaz. Benim ideolojim değil bu, bu kürsüde böyle bir propaganda yapamazsınız. O pankartı indireceksiniz" ifadelerini kullanırken; Cupolo ise "Bu şekilde konuşamam Sayın Başkan. Önce Leyla Hanım'ı sakinleştirmeniz lazım, bu şekilde olamaz. Kürsü dokunulmazlığı diye bir şey var, buna saygı duymak zorundasınız. Yerinize oturacaksınız, dişinizi sıkacaksınız ve dinleyeceksiniz" dedi.

'SİZE PKK'LI DESEM YAKIŞIK ALIR MI'

Grubu adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan'ın konuşması esnasında AK Parti'li Usta, 'Niye bağırıyorsun' diye tepki gösterdi. Özkan, "Sesim duyulmuyor, ondan bağırıyorum. Hanımefendi, ben burada konuşurken bugün bana 'PKK'lısın diye bağırdınız, tutanaklardan gösteririm. Şimdi, size 'PKK'lı sizsiniz' desem yakışık alır mı; almaz. Bu adaletsizlik olur ama siz ona sahipsiniz. Siz 'Vicdan' diye burada bağırdığım gün, doktor olduğunuz halde hasta bir tutuklu için çok kötü konuşmalar yaptınız" diye konuştu.

'HERKES YERİNİ BİLECEK'

Özkan'ın konuşması devam ederken AK Parti'li Usta'nın, 'İBB bütçesi üzerine konuş' demesi üzerine Genel Kurul'da gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Burada bir bütçe çalışması sürecini olgunlukla yürütüyoruz. Burası parlamento, milletin kürsüsü; konuşulur, yüksek sesle de konuşulur, vurgulu da konuşulur, gerektiğinde buraya iç tüzüğümüze göre Genel Kurul'un huzurunu bozmayacak materyal de getirilir. Ben bunu size hatırlatmaktan imtina ederim, utanırım ama hatırlatmak zorunda kalıyorum. Sayın Grup Başkan Vekili, bizim hatibimiz daha konuşmaya başladığı anda, 'Yavaş konuş, kulağım rahatsız oluyor' diyerek başladı ve sürekli konuştu. Böyle yürütemeyiz, herkes yerini bilecek, İç Tüzüğü bilecek, karşı gruba saygı duyacak. Duymayacaksanız misliyle karşılık vereceğiz, haberiniz olsun. Kimseye bu şekilde davranamazsınız" dedi.

'NE ZAMAN KONUŞACAĞIMI SAYIN MURAT EMİR BELİRLEYEMEZ'

Meclis Başkan Vekili Adan, Usta'ya 'laf atmaması' gerektiğini belirterek söz hakkı verdi. Usta, "Başkanım geçen oturumda söz istemiştim, vermediniz. Söz hakkımı Murat Bey kullandığı için kullanabiliyorum, teşekkür ederim. Keşke hatip kürsüden bağırırken, 'Bu kadar bağırmanıza gerek yok, mikrofon açık' diye bir uyarıyı siz yapsaydınız, ben duymasaydım ve bu durumda kalmasaydık. Meclis kürsüsünün kuralları belli, kimse keyfine göre karikatür getiremez, buna itiraz ettim. Bu itirazımı da devam ettiriyorum. Ancak kimin, nerede ne konuşacağını, benim de ne zaman konuşacağımı Sayın Murat Emir belirleyemez. Ben de bir milletvekiliyim, Grup Başkan Vekiliyim. Varsa söylenecek sözümüz elbette ki her zaman söyleriz ama kürsüdeki hatiplerin elinde karikatürle gelmesi iç tüzüğe aykırı bu bir. İkincisi, bu kadar bağırması gereksiz, her şeyi duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ARBEDE YAŞANDI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, 'Sayın Usta'nın o iç tüzük maddesini göstermesini istiyorum. İç tüzüğü bilmeyen Grup Başkan Vekilliği yapmasın' demesi üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Usta ve bir grup milletvekili, CHP sıralarına doğru yürüdü. AK Parti ve CHP grubu arasında arbede yaşanırken, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in bileğini sıktı. Arbedenin sona ermesinin ardından CHP'li Dinçer, bileğini sıkan vekilin özür dilememesi halinde Genel Kurul'u terk etmeyeceğini söyledi. Bütçe üzerine AK Parti grubu adına söz alan Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, yaşananlar üzerine kürsüde sessiz kalma eylemi düzenledi.

AK PARTİ'Lİ VEKİL 'ÖZÜR DİLEDİ'

Yaşanan arbedenin ardından Genel Kurul çalışmalarına devam edilirken, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, CHP sıralarına geldi ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'den özür diledi.