Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, türlü hilelerle Türkiye'den çalınan eserlerin Türkiye'ye kazandırılmasında Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli çalışmaları olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin kültürünü, turizmini ve geleceğini konuşurken aslında güçlü bir devletin ayak seslerini konuştuklarını dile getiren Kılıç, "Bir milletin tarih karşısında duruşu onun geleceğini belirler. Biz bu duruşu hem sahada hem de dünyada güçlü bir şekilde gösteriyoruz." diye konuştu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, dili zayıf olanların geleceği olmayacağını ifade etti.

Kültürün insanın ikinci doğası olduğuna işaret eden Koncagül, "2026'da yayınlanacak Nutuk külliyatı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce mirasını 7 dilde dünyaya ulaştıracaktır. Bu, kültürün bir vitrin değil bir iddia, bir hatıra değil bir gelecek tasarımı olduğunu gösteren tarihi bir adımıdır. Bu dünyadan giderken geride bıraktığımız en değerli şey yetiştirdiğimiz insandır." şeklinde konuştu.

Devlet aklının merkeze alındığı, bilimsel yayınlardan dijital arşivlere, animasyonlardan çok dilli masal projelerine kadar geniş bir alanda yeni bir kültür siyaseti kurulduğunu anlatan Koncagül, sözlerine şöyle devam etti:

"Muhalefetin yıllarca kültürü birkaç salona sıkıştıran dar bakışının aksine biz kültürü milletle buluşturduk. Kültürü sadece bir bütçe kalemi olarak görenler, kültürün devlet aklındaki yerini asla kavrayamaz. Biz kültürü korunacak bir hatıra değil, güçlenecek bir devlet meselesi olarak görüyoruz. Bugün dünyanın dört bir yanında Türkçe sözlük kullanılıyorsa, yayınlarımız uluslararası indekslerde yer alıyorsa, düşünce önderlerimizin hayatları yeni nesillerle buluşuyorsa, Türk masal ve hikayeleri dinleniyorsa bu tesadüf değildir, bu AK Parti'nin eser siyasetinin sonucudur."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Türkiye'nin köklü kültürel birikimi ve medeniyetiyle parlayan bir ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, asırlar boyunca inancı ve kültürüyle harmanlanan mirasın sahibi olduğunu kaydeden Bakbak, "Bu miras dünya devletleri arasında onurlu, özgüvenli, insani değerleri yüksek bir millet olarak yer almamızın temel unsurudur. Bizim için kültür, yerli ve milli kimliğimizin mayasıdır. Bu mayanın amacı gönlümüzde ve zihnimizde inşa ettikleridir." diye konuştu.

"Uludağ'ın bütüncül yönetim sistemi somut bir zemine oturtulmuştur"

AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, Anayasa'nın din ve vicdan özgürlüğünü açık biçimde güvence altına aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir vatandaşın inancı nedeniyle ayrımcılığa uğrayamayacağını hükme bağlamaktadır. Türkiye'de 2002 yılı ve sonrası AK Parti hükümetleri tarafından yapılan kanuni düzenlemeler sonucunda vakıfların mal tescili ve bedelinin ödenmesiyle vakıflara iadesi sağlanmıştır. Vakıflar Kanunu kapsamında 365 taşınmazın tesciline, toplamda 1084 taşınmaz malın cemaat vakıfları adına tesciline, 21 taşınmaz malın da cemaat vakıfları adına bedelinin ödenmesine karar verilmiştir."

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Uludağ Alan Başkanlığı tarafından Uludağ alan planlarının hazırlanması çalışmalarına başlandığını ve halihazır haritalar, çığ yükü analizleri, jeolojik etüt raporları, endemik tür ve fauna çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

Analiz ve taslak plan çalışmalarının ise devam ettiğini belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"2027-2031 Stratejik Plan kapsamında odak grup toplantıları ve dış paydaş çalıştaylarıyla Uludağ'ın geleceği geniş bir istişare zeminiyle şekillendirilmektedir. Hazinenin özel mülkiyetindeki ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile Orman Kanunu kapsamında orman sayılan yerlerin Başkanlığa tahsisi de tamamlanmıştır. Böylece Uludağ'ın bütüncül yönetim sistemi somut bir zemine oturtulmuştur. Uludağ alan planlarının tamamlanmasıyla birlikte ülkemizin göz bebeği Uludağ doğal kaynaklarını koruyarak önümüzdeki 50 yıl boyunca 4 mevsim sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olacaktır."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Türkiye'nin medyada kendi standartını oturttuğunu söyledi.

RTÜK'ün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Canbey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muhalefetin bazı temsilcileri hiçbir veriye dayanmadan RTÜK'e saldırmayı alışkanlık haline getirmiş durumdalar. RTÜK'ün çocuklarımızı koruyan kararlarını 'sansür', aileyi koruyan düzenlemelerini 'müdahale', dijital platformlara verilen lisansları 'ayrımcılık' gibi göstermeye çalışıyorlar. Fakat ortada çok açık bir gerçek var, kendi medya organlarında tek bir eleştirel sese tahammül edemeyenler, siyasi çizgilerine uymuyor diye gazetecileri ekranlardan uzaklaştıranlar, bize özgürlük ve demokrasi dersi vermeye çalışıyorlar. Bu meselelere şaşı bakmaktan başka bir şey değildir."