Gençlik Örgütleri Baskılara Karşı Basın Açıklaması Düzenledi

SULTAN EYLEM KELEŞ

Gençlik örgütleri, baskı, gözaltı ve tutuklamalara karşı Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada "Her zaman olduğu gibi şimdi de yarattığı her türlü krizin faturasını gençliğe kesmeyi kendisine adeta gelenek olarak belirleyen iktidar aynı şekilde baskılar, gözaltılar ve tutuklamalarla gençliği yıldırma politikalarını devam ettirmektedir. Uygulanan bu politikalar açıkça şunu göstermektedir ki; baskılar, gözaltılar ve tutuklamalarla gençliğin her geçen gün biraz daha yükselen öfkesi, direniş azmi korkuya çevrilmeye çalışılmaktadır" denildi.

İzmir'de gençlik örgütleri, "Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz" demek için Alsancak Halk Bankası önünde toplanıp Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü. Öğrenciler, "Yaşasın devrimci mücadelemiz", "Gençliğin katili saray rejimi", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarını attı.

Grup adına açıklama yapan Veysel İlhan, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere 21 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da, 22 Kasım 2023 tarihinde Amed'de (Diyarbakır) ve bugün de İstanbul, Amed ve Urfa'da yapılan ev baskınlarında arkadaşlarımıza yönelik gözaltı saldırıları olmuştur. Her zaman olduğu gibi şimdi de yarattığı her türlü krizin faturasını gençliğe kesmeyi kendisine adeta gelenek olarak belirleyen iktidar aynı şekilde baskılar, gözaltılar ve tutuklamalarla gençliği yıldırma politikalarını devam ettirmektedir. Uygulanan bu politikalar açıkça şunu göstermektedir ki; baskılar, gözaltılar ve tutuklamalarla gençliğin her geçen gün biraz daha yükselen öfkesi, direniş azmi korkuya çevrilmeye çalışılmaktadır. Aynı zamanda faşizme, tekçiliğe ve gericiliğe karşı direnen sosyalistlerin, kadınların, Kürtlerin ve gençlerin mücadelesi tasfiye edilmeye çalışılmaktadır. Gençlerin her türlü sorunlarını görmezden gelen, onlara adeta yaşam alanı tanımayan, cinsiyetçi ve egemen güç uygulamaya çalışan AKP-MHP rejimi gençleri bir nevi bu baskılar ve gözaltılarla yıldırabileceğini düşünmektedir. Bizler gençlik örgütleri olarak üzerimizde kurulan bu sistematik tahakkümü kırmanın tek yolunun yine sürekli ve örgütlü gençlik mücadelesini yükseltmekten geçtiğini biliyoruz ve bugün burda bu gözaltılar ve tutuklamaları protesto etme hiçbir zaman dinmeyecek ve yılmayacak olan gençlik mücadelemizi kanıtlamak ve örgütlü gençlik dayanışmamızı büyütmek için toplanmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın, gençliği almış olduğunuz abluka dağılsın diyor ve her zaman olduğu gibi burdan bir kez daha haykırıyoruz; baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz"