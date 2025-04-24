İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Güzeldülger: İBB'de yolsuzluk iddialarına dair güçlü kanıtlar var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Haberler.com yayınında gündemdeki yolsuzluk iddialarına ve siyasi gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hükümetin yolsuzlukla mücadelede taraflı bir yaklaşım sergilediğini savunan Güzeldülger, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik suçlamalarda hızlı davranıldığını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Güzeldülger, "CHP, İmamoğlu'na topyekûn sahip çıkıyor ama bu durum güçlü delillerle ispatlanırsa partiyi zor durumda bırakır" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAMİMİ DEĞİL"

Programda yolsuzluk iddialarını değerlendiren Abdullah Güzeldülger, hükümetin bu konuda çifte standart uyguladığını dile getirdi. "Yolsuzluk meselesinde hükümetin samimi olmadığını çok net söyleyebilirim. Melih Gökçek ve Kadir Topbaş döneminde yapılan yolsuzluklar yargıya intikal etmezken, İmamoğlu ile ilgili süreçlerde hızlı aksiyon alınması samimi değil" dedi.

Güzeldülger: İBB'de yolsuzluk iddialarına dair güçlü kanıtlar var

"İBB DOSYASINDA CİDDİ KANITLAR OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

İBB ile ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında konuşan Güzeldülger, bazı güçlü delillerin bulunduğunu belirtti. "İBB'de yolsuzluk iddialarına dair güçlü kanıtlar var. İmamoğlu'nun çevresindeki yakın çalışma arkadaşlarının bu işin içinde olduğuna dair emareler var" ifadelerini kullandı. Güzeldülger ayrıca, CHP'nin İmamoğlu'na tamamen sahip çıktığını ama yargının bu iddiaları somut biçimde ortaya koyması durumunda bunun parti açısından problem yaratabileceğini söyledi.

Güzeldülger: İBB'de yolsuzluk iddialarına dair güçlü kanıtlar var

"CHP BU SÜRECİ YÖNETMEK ZORUNDA KALACAK"

Güzeldülger'e göre, sürecin ilerlemesi halinde CHP'nin kendi içinde bir değerlendirme yapmak zorunda kalacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "CHP, İmamoğlu'na topyekûn sahip çıkmaya başladı. Ancak yargı bu süreci ciddi kanıtlarla ortaya koyarsa, bu CHP açısından bir probleme dönüşecektir. Parti bu süreci iyi yönetmek zorunda kalacak."

Güzeldülger: İBB'de yolsuzluk iddialarına dair güçlü kanıtlar var

Güzeldülger: İBB'de yolsuzluk iddialarına dair güçlü kanıtlar var
Haberler.com / Melis Yaşar - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.