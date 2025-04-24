Güzeldülger: İBB'de yolsuzluk iddialarına dair güçlü kanıtlar var

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Güzeldülger, "CHP, İmamoğlu'na topyekûn sahip çıkıyor ama bu durum güçlü delillerle ispatlanırsa partiyi zor durumda bırakır" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAMİMİ DEĞİL"

Programda yolsuzluk iddialarını değerlendiren Abdullah Güzeldülger, hükümetin bu konuda çifte standart uyguladığını dile getirdi. "Yolsuzluk meselesinde hükümetin samimi olmadığını çok net söyleyebilirim. Melih Gökçek ve Kadir Topbaş döneminde yapılan yolsuzluklar yargıya intikal etmezken, İmamoğlu ile ilgili süreçlerde hızlı aksiyon alınması samimi değil" dedi.

"İBB DOSYASINDA CİDDİ KANITLAR OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

İBB ile ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında konuşan Güzeldülger, bazı güçlü delillerin bulunduğunu belirtti. "İBB'de yolsuzluk iddialarına dair güçlü kanıtlar var. İmamoğlu'nun çevresindeki yakın çalışma arkadaşlarının bu işin içinde olduğuna dair emareler var" ifadelerini kullandı. Güzeldülger ayrıca, CHP'nin İmamoğlu'na tamamen sahip çıktığını ama yargının bu iddiaları somut biçimde ortaya koyması durumunda bunun parti açısından problem yaratabileceğini söyledi.

"CHP BU SÜRECİ YÖNETMEK ZORUNDA KALACAK"

Güzeldülger'e göre, sürecin ilerlemesi halinde CHP'nin kendi içinde bir değerlendirme yapmak zorunda kalacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "CHP, İmamoğlu'na topyekûn sahip çıkmaya başladı. Ancak yargı bu süreci ciddi kanıtlarla ortaya koyarsa, bu CHP açısından bir probleme dönüşecektir. Parti bu süreci iyi yönetmek zorunda kalacak."