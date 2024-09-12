Fatih Erbakan: Türkiye'nin ekonomik durumu kötü, iktidar değişikliği gerekiyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ülke ekonomisinin çok kötü durumda olduğunu bu nedenle de iktidarın değişmesinin gerektiğini belirterek, "Bu şartlarda Türkiye'nin de milletin de 2028'e kadar dayanacak bir hali kalmamıştır. 2025 sonu veya 2026 yılının ilkbaharında bir erken seçimin yapılması ve mutlaka milletin de artık açıkça dile getirdiği, 31 Mart'ta oylarıyla ortaya koyduğu bu değişimin mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel başkan yardımcılarıyla birlikte 31 Mart'ta kendi partilerinden aday olarak seçimi kazanan belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Erbakan, ilk olarak Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ı ziyaret etti. Başarılar dileyen Erbakan, Akpınar sayesinde Dulkadiroğlu'nun milli görüş belediyeciliği tanışacağını söyledi.

'4 KİŞİDEN BİRİ, KENDİ TEMEL İHTİYACINI KARŞILAYAMIYOR'

Erbakan, milletin 20 senedir kendisini yöneten iktidardan memnun olmadığını bu nedenle de 31 Mart'ta milletin Yeniden Refah Partisi'ne teveccüh gösterdiğini söyledi. Ekonomiye değinen Erbakan, şunları söyledi:

"17 bin lira asgari ücret aldığınızı düşünün. 5 bin lira sadece beslenme çantasının maliyeti. Bir okul çantası 1000 liraya satılıyor. Geçenlerde bir yavrumuz babasının elinden tutmuş pazara gitmişler. 'Biz 3 kardeşiz. 3 tane çanta 3 bin lira tuttu. Alamadık çantayı geri dönüyoruz' diyor. 'Türkiye'de 6 milyon çocuk yoksulluk yaşıyor' diye OECD'nin raporu var. 6 milyon çocuk. Avrupa'da küçük veya orta boyutlu bir ülkenin nüfusu kadar çocuk yoksulluk yaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı '5,4 milyon çocuğa sosyal yardım yapıyoruz' diyor. İstanbul'da anket yapılıyor daha geçen ay. Ankete katılanların yüzde 52'si bir önceki ay en az bir gıda ürününü canım çektiği halde alamadım diyor. İstanbul'u niye örnek veriyorum? İstanbul bir de Türkiye'nin ekonomik açıdan en gelişmiş şehri. İstanbul halkının yarısı 2 kişiden 1'si canı çektiği halde meyveyi, sebzeyi, gıda ürününü alamıyor. 6 milyon çocuk yoksulluk çekiyor, 17 milyon küsür insana geçen sene sosyal yardım yapılıyor. 17 milyon insan, 20 milyon deseniz Türkiye'nin 4'te 1'i yapar. Dört kişiden biri kendi temel ihtiyacını geliriyle karşılayamıyor sosyal yardıma muhtaç halde. Açlık sınırı 21 bin lira, yoksulluk sınırı 64 bin lira. İstanbul'da yoksulluk sınırı 70 bin lira. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 45'i aç, yüzde 85'i yoksul."

'MUTLAKA İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra akaryakıt ve dövizde büyük artışlar yaşandığını ifade eden Fatih Erbakan, Yaşama maliyeti arttı, açlık sınırı arttı, enflasyon arttı. Faizler yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye çıktı. Enflasyon arttı, döviz kurları arttı, akaryakıt fiyatları arttı ve bu artışlar katlanarak arttı. Şimdi diyorlar 'Efendim biz tek haneliye düşüreceğiz enflasyonu.' Geldiğinizden beri daha zaten 38'den 75'e çıkarttınız. Tek haneliği bırak sabit bile tutamıyorsunuz daha da artıyor. Şimdi orta vadeli programda yüzde 33 hesap ediyorlardı önümüzdeki yılın enflasyonunu, yüzde 42 revize ettiler. Hep aynı hikaye. Şubat ocaktan iyi olacak, nisan, marttan iyi olacak, mayıs nisandan iyi olacak. Hiçbir şeyin iyi olduğu yok, tam tersine daha da kötüye gidiyor. ve mevcut ekonomi yönetiminin borç, faiz, zam, vergi ekonomisi, sıcak para ekonomisi anlayışıyla bu gidişatın düzelmesi, bu felaketten kurtulunması mümkün değil. O nedenle mutlaka bir iktidar değişikliği gerekiyor" diye konuştu.

'MİLLETİN 2028'E KADAR DAYANACAK HALİ KALMADI'

Kamuda büyük bir israfın olduğu ve israfın önlenmesi gerektiğini belirten Fatih Erbakan, "Bu yönetim değişmeden, yeni bir anlayış gelmeden borç faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeline geçmeden ve önce millet, önce dar gelirliler, önce ezilenler anlayışına sahip bir devlet yönetimi olmadan, bir iktidar yönetimi olmadan Türkiye'nin kurtulabilmesi mümkün değil. Bunun olabilmesi de bir an evvel bir erken seçimin olmasına bağlı. Bu şartlarda Türkiye'nin de milletin de 2028'e kadar dayanacak bir hali kalmamıştır. 2025 sonu veya 2026 yılının ilkbaharında bir erken seçimin yapılması ve mutlaka milletin de artık açıkça dile getirdiği, 31 Mart'ta oylarıyla ortaya koyduğu bu değişimin mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ise Erbakan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Mehmet Akpınar, Fatih Erbakan'a ziyaretin anısına Kahramanmaraş'ın yöresel el işi ürünlerinden olan sanık ve bakır çaydanlık hediye etti.