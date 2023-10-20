Fatih Erbakan: İncirlik Üssü Kapatılmalı

Erbakan: "Amerika'nın İncirlik'teki askeri üssünü kapatalım"

KAHRAMANMARAŞ - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu zulme açıkça destek veren Amerikan yönetiminin burada İncirlik'teki askeri üssünü kapatalım. En azından zülme karşı bir duruş sergileyip adım atmış olalım" dedi.

Partisinin düzenlenen programı nedeniyle depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Erbakan, şehirde bulunan Samsun Çarşısı esnaflarını ziyaret etti. Esnaf ziyareti sonrası partililerle buluşan Erbakan, "Bugün Kahramanmaraş halkının nasıl bir İslam kardeşliği ve ümmet bilincine sahip olduğunu arkadaşlarımız ile beraber müşahade ettik. Kendileri daha birkaç ay önce yakınlarını, ailelerini kaybetti. Kahramanmaraş adeta yerle bir oldu en büyük acıları daha birkaç ay önce yaşadılar. Ama bugün diyorlar ki, 'Biz bütün acılarımızı unuttuk şuanda Gazze'deki acılarımızı unuttuk, o bombalanan kadınlar ve çocuklara ağlıyoruz' diyorlar" dedi.

Adana ve Malatya'daki Amerikan üslerinin kapatılması gerektiğini ifade eden Erbakan, "Bir taraf açık bir şekilde göz göre göre işgalci iken, bir tarafta gerçek ev sahibi iken biz ne yapalım kendi aranızda halledin ateşkes yapın biz taraf olamayız diyemeyiz. Bizim ecdadımız asırlar boyunca mazlumun yanında taraf oldu. En azından şu doğalgazı ve petrolü, şu zulme destek olan Amerika'ya ve batılı ülkelere satmayı Müslüman ülkeler durdursun. Allah petrolün üçte ikisini, doğalgazın yarıdan fazlasını Müslüman ülkelere verdi. En azından şu petrolün ve doğalgazın vanasını kısalım. Bu zulme açıkça destek veren Amerikan yönetiminin burada İncirlik'teki askeri üssünü kapatalım. En azından zülme karşı bir duruş sergileyip adım atmış olalım. İsrail'i İran'ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da Kürecik'te kurulmuş olan radar üssü var. neden Malatya'ya kurulmuş İsrail'e kursunlar. İsrail'e kurarlarsa menzili yetmiyor. İran'dan ateşlenen füzeyi ateşlediği anda ateşlediği anda algılaması için İran'a daha yakın bir noktada olması lazım. Bu katil Siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına. Kapatalım şu Kürecik radar üssünü" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçu işlediği ve tutuklanması gerektiğini ifade eden Erbakan, "

İslam ülkelerinde ve pek çok Müslüman ülkede Amerika'nın askeri üsleri var ve bu askeri üsleri kapatalım. Biz de Erbakan hocamız gibi, 'Kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, cenabı Allah'tır deyip adım atalım. Tabi Türkiye öncülüğünde bu İsrail ve Amerika mallarının boykot edilmesi, Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması için gerekli baskının oluşturulması. Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması için gerekli girişimlerin yapılması ve Ukrayna'dan dolayı Putin'e bunu uluslararası toplum yaptı. Netanyahu burada apaçık Ukrayna'nın yüz misli büyük bir suç işleyip katliam yapıyor. Bu tutuklanmayacakta kim tutuklanacak. Bu yargılanmayacakta kim yargılanacak" diye konuştu.

İsrail saflarında savaşan İsrail ve Türkiye Cumhuriyeti çifte vatandaşların tespit edilmesi ve yargılanması gerektiğini de söyleyen Erbakan, "Amerika ve İsrail firmalarının Müslüman ülkelerinde devletle yapmış olduğu kontratların iptal edilmesi anlaşmaların fes edilmesi. İsrail ordusunda şuanda görev yapan hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de İsrail vatandaşı olan kimselerin tespit edilmesi ve bunlar hakkında Türkiye'de insanlığa karşı suç işlemekten dava açılması. Bunları dışişleri bakanlığımız ve istihbarat başkanlığımız ve büyükelçiliğimiz çok kolaylıkla tespit edebilir. Somut adımların atılması lazım. Merhum liderimizi anıyoruz, 'Siyonizm laftan anlamaz, yaptırımdan anlar, güçten anlar' diyor. 75 senelik İsrail tarihi bu sözün ne kadar doğru söz olduğunu bize gösteriyor" diye konuştu.