Fatih Erbakan: 28 Mayıs'ta bütün deprem bölgesi kazanacak

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'daki Konya Konteyner Kent'te düzenlenen programa katıldı. Erbakan burada yaptığı konuşmada, "Aziz milletimiz 28 Mayıs'ta, 14 Mayıs'tan önce sizlere eliyle kalp işareti yapan, sevgi sözcükleri söyleyen, gülücükler dağıtan ama 14 Mayıs'ta sandıklardan istedikleri sonuç çıkmayınca deprem bölgesindekilere hakaret edenlere gereken cevabı verecek. Bunlar lafa gelince demokrasiden, çok seslilikten, özgürlükten, insan haklarından bahseder; 'milletin iradesi, sandık' der. Ama sandıkta milletin iradesi kendi istedikleri gibi tecelli etmeyince de gerçek yüzlerini ortaya koyarlar. Bunların gerçek yüzü budur. Aziz milletimiz 28 Mayıs'ta firesiz bir şekilde sandığa gidecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızı çok açık bir farkla yeniden cumhurbaşkanı seçerek 7'li masaya gereken cevabı verecek. Bu noktada Hatay'a, Hataylılara güveniyoruz. Bu noktada aziz milletimize güveniyoruz. 28 Mayıs'ta devletimiz, milletimiz, yeni nesillerimiz, Hatay, Hataylılar ve bütün deprem bölgesi kazanacak inşallah. 28 Mayıs'tan sonra da el ele, gönül gönüle, omuz omuza yeniden büyük Türkiye hedefine doğru hep birlikte yürüyeceğiz. En önemli adımları hep birlikte atacağız inşallah" diye konuştu.

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