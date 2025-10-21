Haberler

Fatih Dönmez: Madencilikteki Çelişkiler ve Yerli Projeler

Güncelleme:
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, madencilik politikaları hakkında yaptığı açıklamada, muhalefetin tutumunu eleştirerek çelişkili yaklaşımlarını vurguladı. Ayrıca, Beylikova'daki yerli maden tesisinin ülke ekonomisine katkısını ve uluslararası işbirliklerini dile getirdi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "Cumhuriyet Halk Partisi madenciliğin geliştiği şehirlerde madencilerle kol kola yürümeyi, madenciliğin az geliştiği yerlerde de birtakım marjinal gruplarla bu tip projelere karşı birlikte protestolara katıldığını görüyoruz. Muğla'da termik kömür santraline itiraz edeceksin ama 'Zonguldak'ta kömür çıkartalım' diyeceksin. Bu çelişki değil mi?" dedi.

Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile düzenlendiği basın toplantısında, milli enerji ve maden politikası kapsamında ülkenin yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili uzun süredir devam eden çalışmalarının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin muhtelif yerlerinde değerli madenlere ilişkin keşiflerini kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaştıklarını kaydeden Dönmez, "Üzüldüğümüz nokta şu, biz her paylaştığımızda maalesef Türkiye'de belli muhalif kesimler bunu itibarsızlaştırmaya dönük bu projeleri hak etmediği şekilde karalamalara da muhatap oluyoruz." diye konuştu.

"Bu tesis hayata geçtiğinde dünyada ilk 5'e girmiş olacağız"

Fatih Dönmez, Beylikova'daki tesisin tamamen yerli mühendislik imkanlarıyla geliştirildiğinin altını çizdi.

Söz konusu tesisin çalıştığını anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"1200 ton cevher işleme kapasitesine ulaşmış durumda. Bu aşamadan sonra ne yapacağız? Endüstriyel ölçekte bir üretime geçmemiz gerekiyor. Bunun da çalışmalarını Bakanlığımız devam ettiriyor. Bu planlanan endüstriyel tesis yapıldığında yıllık 570 bin ton cevher işleyecek ve 10 bin ton da nadir toprak oksitini işleyecek. Ayrıca bu bölgede bulunan baret, florit ve toryum oksit gibi elementleri de burada üretmiş olacağız. Bu tesis hayata geçtiğinde artık, dünyada ilk 5'e girmiş olacağız."

Dönmez, ABD ile nadir toprak elementlerine ilişkin yapılan görüşmenin bilgi ve teknoloji geliştirme ve işbirliğine dönük olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu yere kolay gelmediklerine değinen Dönmez, "Buna da en yakın Eskişehirliler şahittir. Çünkü biz Eskişehir'e değer katacak, vizyon projelerini hayata geçirdiğimizde maalesef muhalefet, özellikle buradaki belediyeler engelleme yoluna gittiler." ifadesini kullandı.

Dönmez, Beylikova'daki sahayla ilgili olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararına iptal davası açtığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Aslında bu bir çelişkiyi ortaya koyuyor. 'Bugün niçin yapılmıyor' diye iddia edenler, dönüp o tarihteki bu itirazlarına bakması gerekiyor. Bunun bir iyi niyetli yaklaşım olmadığını ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bir açıklamasını da gördük. Zaten onlar da bu durumu teyit ediyorlar. Metni okuyunca şunu anladım, günah çıkarttıklarını ifade ediyorlar. 'Biz bir itiraz yaptık ama itiraz reddedildi. Bundan sonra işte biz de izleyeceğiz' manasında birtakım açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi madenciliğin geliştiği şehirlerde madencilerle kol kola yürümeyi, madenciliğin az geliştiği yerlerde de birtakım marjinal gruplarla bu tip projelere karşı birlikte protestolara katıldığını görüyoruz. Muğla'da termik kömür santraline itiraz edeceksin ama 'Zonguldak'ta kömür çıkartalım' diyeceksin. Bu çelişki değil mi?"

Fatih Dönmez, sadece teknolojiyi kullanan değil üreten bir ülke olma vizyonun sonuna kadar arkasında olduklarının altını çizerek, "Eskişehir'i bu anlamda artık, sadece bir maden sahası olarak görmüyoruz. Türkiye'nin teknoloji yüzyılı vizyonunun merkezlerinden birisi olarak görüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika

