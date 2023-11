Ezine'de 8 Afgan kaçak göçmen ve bir kaçakçı yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma ekiplerince takside Afgan uyruklu 8 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmen kaçakçısı O.K., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Körüktaşı köyü yakınlarında kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Ekipler tarafından durdurulan 17 T 5027 plakalı takside 1'i kadın, 5'i çocuk olmak üzere Afgan uyruklu 8 kaçak göçmen ile organizatör O.K. yakalandı. Gözaltına alınan organizatör O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen O.K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.