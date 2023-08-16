Eskişehir Valisi Aksoy görevine başladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlenen karşılama töreni ile göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Ağustos'ta yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir'e olarak atanan Vali Hüseyin Aksoy, göreve başladı. Vali yardımcıları, kurum temsilciler ve valilik personelleri tarafından düzenlenen törenle karşılanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Aksoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi milattan önce üç binli yılların öncesine kadar dayanan birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Eskişehir'e vali olarak atanmış olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Nasrettin Hoca'ya, Yunus Emre'ye ev sahipliği yapmış bu topraklar, oldukça kadim bir medeniyete sahip bir kültüre sahip bir şehir. Böylesine önemli bir şehirde vali olarak görev yapmanın heyecanını yaşıyorum. Eskişehir en güvenli ve en yaşanabilir şehirler içerisinde ilk sıralarda yer alan bir kent olması da ayrıca oldukça önemli ve değerli. Amacımız Eskişehir'in ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasına katkı sunacak çalışmaları, bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde, sivil toplum örgütlerimizle iş birliği içerisinde Eskişehir halkının destekleriyle yapmaktır." - ESKİŞEHİR