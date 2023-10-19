Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli ifade verdi

ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli, mevcutlu olarak ifade verdi.

ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli, mevcutlu olarak ifade verdi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağrıldı. Edinilen bilgiye göre; şüpheliler, polis eşliğinde adliyeye getirilerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.