Erzurum'da seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları

Erzurum'da yapılan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'daki oy oranları ve ilçe ilçe dağılımı haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Erzurum oy oranlarını Erzurum geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erzurum Erzurum Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ERZURUM'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Erzurum genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %24,56; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %68,59; Sinan Oğan yüzde %6,57 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,28 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ERZURUM'DA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye'de üstünlük elde ederek toplam %68,59 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ERZURUM'DA KAÇ OY ALDI?

Erzurum'da yüzde 48.56 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye ilçelerinde üstünlük elde ederek %24,56 oy aldı.

SİNAN OĞAN ERZURUM'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Erzurum'da yüzde %6,57oranına ulaştı.

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