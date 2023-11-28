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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi Yeni Yılın Bütçe Hazırlıkları İçin Mesai Yapıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2024 yılı bütçe görüşmeleri ve çalışma programını ele almak için mesai harcıyor. Başkan Mehmet Sekmen, yapılan toplantıda Belediye Başkanlarına ve Meclis Üyelerine teşekkür etti.