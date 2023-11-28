Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi Yeni Yılın Bütçe Hazırlıkları İçin Mesai Yapıyor
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2024 yılı bütçe görüşmeleri ve çalışma programını ele almak için mesai harcıyor. Başkan Mehmet Sekmen, yapılan toplantıda Belediye Başkanlarına ve Meclis Üyelerine teşekkür etti.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi yeni yılın bütçe hazırlıkları için mesai yapıyor.
Erzurum'a en güzel yatırımları yaparak hak ettiği hizmetleri alması için 24 saat mesai harcadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "2024 yılı bütçe görüşmelerini kapsayan Meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda 2024 yılı çalışma programı ve bütçe konularını titizlikle ele aldık. Katkı sunan Belediye Başkanlarımıza ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika