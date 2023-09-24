Emekliler Buluşması Mitingi

KARTAL Meydanı'nda "Emekliler Buluşması" adı altında miting gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2000'ler sonrası çok sert geçiş yapıldığı için 1 günde 17-18 yıl emekliliği gecikenler olduğunu ve mağduriyetler oluştuğunu belirtti. "Bir ülke için emekliler asla maliyet değildir, yük değildir. Emeklisini nasıl yaşatıyorsa bir ülke gençlerine de o geleceği vaat etmektedir" diyen Çerkezoğlu, "Temmuz ayındaki artışlarda milyonlarca emekli arkadaşımız 1 lira bile ücret artışı almadı, 7 bin 500 lirayla yaşamaya mahkum edildi" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaştığını ifade eden Çerkezoğlu, "Emekliler bayramdan bayrama hatırlanacak insanlar değildir. Bu ülkenin emeklisi bunu hak etmiyor. Bütün emeklilere insanca yaşayacak bir ücret verilmelidir" diye konuştu. Kıdem tazminatı hakkının kazanılmış hak olduğunu vurgulayan Arzu Çerkezoğlu, "Kıdem tazminatı son kalemizdir. Kırmızı çizgimizdir. Asla teslim etmeyeceğiz. Yeniden gündeme getirirlerse DİSK olarak tüm gücümüzle sonuna kadar savunacağız" dedi. Emeklilikte adaleti, eşitliği sağlayana kadar mücadele edeceklerini belirten Çerkezoğlu, "Emekli maaşlarının insanca yaşayacak düzeye yükselmesi için son nefese kadar insanca yaşayacağımız bir ücret için, başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklarımız için hep birklikte yanyana mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. Çerkezoğlu'nun ardından İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonu Başkanı Dr. Erdinç Köksal, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekiler Federasyonu EYT- EF Başkanı Arzu Lastikçi, Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından bir süre alanda halay çekerek slogan atan grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.