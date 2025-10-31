Elazığ Besi Organize Sanayi Bölgesi Projesinde Hızlı İlerleme

Besi Organize Sanayi Bölgesi projesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Amacımız, Elazığ'ı yalnızca bölgesinde değil, Türkiye genelinde de tarım ve hayvancılığın öncü şehirlerinden biri haline getirmektir" dedi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Meclis Başkanı Aydın Torgut ve Genel Sekreter Murat Çiçek ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı'yı makamında ziyaret etti. Elazığ Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterecek yatırımcıların TKDK desteklerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla planlanan projelerin görüşüldüğü ziyarette ayrıca TKDK desteklerinin kentteki üretim, istihdam ve ekonomik kalkınma süreçlerine katkı sunması adına karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Ziyarette ayrıca Elazığ'ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesi, kırsal kalkınma desteklerinin üreticilere daha etkin ulaştırılması ve yatırım alanlarının çeşitlendirilmesi konuları detaylı şekilde ele alındı.

"Üreticimizin emeğini koruyan projeleri önceliklendiriyoruz"

Elazığ'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini sanayiyle buluşturacak dev yatırım olan Besi OSB projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Başkan Dumandağ, "Bölge hayvancılığına yön verecek modern altyapı, çevre dostu üretim modeli ve yüksek istihdam kapasitesiyle dikkat çeken projemiz Elazığ ekonomisi için stratejik bir adım. Besi OSB; üreticimizin yıllardır hayalini kurduğu, hayvancılığı planlı ve verimli hale getirecek bir projedir. Şehrimizin tarımsal üretim gücü artık daha organize, daha hijyenik ve daha yüksek katma değer üreten bir yapıya kavuşacak. Tabi bilindiği üzere Elazığ; coğrafi yapısı, hayvancılık altyapısı ve üretken insan kaynağıyla bölgesinde örnek bir şehir konumunda. Biz Ticaret Borsası olarak şehrimizin potansiyelini doğru şekilde değerlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyan, istihdamı artıran ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projeleri önceliklendiriyoruz" diye konuştu.

"Amacımız, Elazığ'ı yalnızca bölgesinde değil, Türkiye genelinde de tarım ve hayvancılığın öncü şehirlerinden biri haline getirmektir"

Dumandağ, "TKDK'nın sağladığı hibe ve destekler, Elazığ'ın üretim kapasitesini katlayacak güce sahip. Biz bu desteklerin tabana yayılması, küçük ve orta ölçekli üreticilerin de bu imkanlardan faydalanması için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Amacımız, Elazığ'ı yalnızca bölgesinde değil, Türkiye genelinde de tarım ve hayvancılığın öncü şehirlerinden biri haline getirmektir. Elazığ'ın bereketli topraklarını ve üretim gücünü daha verimli hale getirmek için kurumlarımız arasında güçlü bir iş birliğinin şart olduğu aşikar. TKDK'nın destekleriyle üreticilerimizin modern, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek projelere imza atacağına inanıyoruz. Bizler de Elazığ Ticaret Borsası olarak bu süreçte üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ise Elazığ'ın kırsal kalkınma projelerinde öncü illerden biri haline gelmesi için tüm desteklerin devam edeceğini ifade etti.

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı da nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, Elazığ'ın tarımsal üretim kapasitesini artıracak projelere kurum olarak her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - TUNCELİ