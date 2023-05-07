İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum gezisi olaylı geçti.

Seçim çalışmaları çerçevesinde 18: 30'da Erzurum'a gelen Ekrem İmamoğlu, kalabalık bir grubun tepkisi ve protestosu ile karşılaştı. Konuşmasını kesmek zorunda kalan ve seçim otobüsü üzerinden emniyet güçlerini önlem almaya davet eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, protestoların artması üzerine geldiği Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan ayrılmak zorunda kaldı.

Bu esnada Millet İttifakı'na dahil partililer ve protestocular arasında gerginlik ve karşılıklı sataşmalar başladı. Polis yer yer karşı karşıya gelen gruplara müdahale etmek zorunda kaldı. Saat 19: 30'a kadar devam eden gerginlik ve protestolara zaman zaman polis güç kullanmak zorunda kaldı. - ERZURUM