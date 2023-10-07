Edirne'de FETÖ şüphelileri yakalandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Edirne'de, yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi, jandarma tarafından yakalandı.
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 'FETÖ'ye üye olma' suçundan arama kaydı ile yurt dışı çıkış yasağı bulunan 27 şüpheliyi yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmak istedikleri sırada yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika