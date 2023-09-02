Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin açılışı için gün sayılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gürkan, Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin faaliyete geçmesi ile birlikte kayısının sanayi mamulü haline gelmesi için önemli adımların atılacağını ifade ederek, kayısıdan elde edilen gelirin de artırılacağına vurgu yaptı.

Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde yer alan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, kısa bir süre sonra faaliyete geçecek. Kayısının dünya pazarında hak ettiği yeri alması, fiyat konusunda bir istikrar yakalaması için yapımına başlanılan ve tamamlanma aşamasına gelen Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, şimdiden Malatya'nın ve Türkiye'nin prestij yatırımlarından biri haline geldi.

Kayısının katma değerini artırarak, Malatya ve Ülke ekonomisine önemli katkı sunacak Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin içerisinde dükkanlar, emanet ofisleri, konferans salonları, laboratuvarlar, çalışma ofisleri, toplantı salonları, kayısı müzesi vb. sosyal donatı alanları yer alıyor.

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile alakalı bilgiler aktaran Başkan Gürkan, "Malatya kültürü ve medeniyetiyle kadim bir şehirdir. Aynı zamanda dünya kuru kayısı ticaretinin yüzde 80'ine yakını şehrimizde üretiliyor ve yaklaşık 132 ülkeye ihraç ediliyor. Şehrimize yakışır ve yaraşır Kayısı Ticaret Merkezinin dünya standartlarında olması gerekiyordu. Bizlerde göreve geldikten sonra kayısı tüccarlarımız ile yapmış olduğumuz görüşmede mevcut kayısı pazarının hem kifayetsizlik anlamında hem de metruk bir halde olması nedeniyle bir an evvel şehrimize Dünya Kayısı Ticaret Merkezi yapmamız gerekiyordu. Bizlerde yaklaşık 400 dönümlük alanda yeşil alanı, ticaret alanı, ofis alanları, banka şubeleri, konferans salonları, mezat alanları ve dünya standartlarında yapılan lisanslı depoları ile birlikte Malatya'mıza yakışır Dünya Kayısı Ticaret Merkezini yakında faaliyete geçireceğiz" dedi.

"Kayısının segmentini yükseltme noktasında çalışıyoruz"

Kayısıdaki katma değeri artırmak için önemli adımların atıldığını ifade eden Başkan Gürkan, "Dünya Kayısı Ticaret Merkezimiz kayısının segmentini yükseltme noktasında ve kayısı ile ilgili ürün, ambalaj, gıda çeşitlendirilmesi ve kayısının sanayi mamulü haline getirilmesi noktasında alt basamaktaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah ileri ki aşamada kayısının değişik türevlerde ambalajlandırılması, besin elde edilmesi, gıda ve sanayi mamulü haline gelmesi noktasında çalışmalarımız devam edecek. Kayısıdan elde edilen gelirin 3 milyar dolara yakın kısmının Malatya'mızda olması noktasında bir çalışma sergilemeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kayısının tüm aşaması kayısı müzesinde sergilenecek"

"Dünya Kayısı Ticaret Merkezi devasa bir tesisidir" diyen Başkan Gürkan, "Buranın yapımına geçen sene başladık depreme ve kış şartlarına rağmen biz Dünya Kayısı Ticaret Merkezimizin yapımını tamamladık, sadece bazı çevre düzenlemeleri gibi işleri var. Burada 1000 iş yeri, Karşılama Merkezi ve Kayısı Müzesi var. Müzede kayısının tüm aşaması burada sergilenecek. Dışarıdan gelen bir kayısı ithalatçısı kayısının hangi aşamada ne tür işlemlerden geçiyor, hepsini Kayısı Müzesi'nde görebilecek. Gerçekten de dünya standardının üst segmentinde Kayısı Ticaret Merkezi yapılıyor. Çalışmalarımız yapılırken başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Fıtrat Kalkınma Ajansına, hükümetimizin ilgili birimlerine, sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Yaptığımız projelerin hepsi vizyonel projelerdir"

Göreve geldiği ilk günden bu yana yaptığı çalışmaların ve projelerin gelecek yıllara hitap ettiğine dikkat çeken Gürkan, "Ayrıca bizim yaptığımız tüm projeler deprem, afet acil durum ve benzeri durumlara uygun bir şekilde Afet Kriz Merkezi olabilecek, vatandaşı toplayabilecek, barındırabilecek, bir anlayış içerisinde yapılmıştır. Çarşı meydanında yaptığımız otoparklar vatandaşlarımızın ticarethaneleri haline getirildi. Bizim yaptığımız projelerin hepsi vizyonel projelerdir. Sadece güne hitap etmez gelecekteki her güne adapte edilebilecek, bir yapı formatında yapılmıştır" diye konuştu. - MALATYA