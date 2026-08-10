DTSO'dan siyasi partilere Çerçeve Yasa desteği çağrısı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclisi, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık çatışmalı süreci geride bırakması ve kalıcı toplumsal barışın tesis edilmesi amacıyla TBMM gündeminde bulunan Çerçeve Yasa için siyasi parti liderlerine mektup gönderdi. DTSO Meclisi, yasanın Meclis'te güçlü ve geniş tabanlı bir uzlaşıyla ele alınmasını ve siyasi parti gruplarının yasaya destek yönünde karar almasını istedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eşbaşkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DBP Eşbaşkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzzettin Küçük'e gönderilen mektuplarda, Çerçeve Yasa'ya ilişkin güçlü siyasi irade çağrısı yapıldı.

DTSO Meclisi, mektubunda Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, "Türkiye olarak yaklaşık yarım asra yaklaşan çatışmalı süreci geride bırakma ve kalıcı toplumsal barışın zeminini oluşturma açısından tarihi bir dönemden geçiyoruz" ifadelerine yer verdi.

TBMM'nin gündeminde bulunan Çerçeve Yasa'nın toplumsal barış, demokratik uzlaşı, ekonomik kalkınma ve ortak geleceğin inşası açısından önemli bir fırsat olduğu belirtilen açıklamada, "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iş dünyası açısından geliştirilmesi gereken yönleri bulunmakla birlikte, Çerçeve Yasa'yı Türkiye'nin bu tarihi süreçte atması gereken önemli adımlardan biri olarak değerlendiriyoruz" denildi.

DTSO Meclisi, siyasi parti liderlerine yönelik çağrısında, "Genel Başkan olarak taşıdığınız siyasi sorumluluk ve liderlik misyonu çerçevesinde, yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü, kapsayıcı ve ortak bir iradeyle ele alınmasını ve desteklenmesini son derece önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık yarım asırdır devam eden çatışmalı sürecin ağır insani, sosyal ve ekonomik maliyetlere yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, "Binlerce insanımızı kaybettik; başta bölgemiz olmak üzere ülkenin önemli bir bölümü ekonomik ve sosyal açıdan büyük tahribatlar yaşadı" denildi.

DTSO Meclisi, sürecin ekonomik sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde ise, "Sermaye ve insan kaynağı kaybı, yatırım eksikliği, gençlerin göçü ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının derinleşmesi, bu sürecin ekonomik sonuçları arasında yer aldı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat bulunduğuna dikkat çeken DTSO Meclisi, "Bugün ise Türkiye'nin bu dönemi geride bırakması, toplumsal huzuru güçlendirmesi ve enerjisini çatışmalar yerine üretime, yatırıma ve kalkınmaya yöneltmesi açısından önemli bir fırsat bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun beklentisine de dikkat çekilen açıklamada, "Toplumun kahir ekseriyetinin ortak beklentisi; yeni acıların ve kayıpların yaşanmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı, insanların huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir Türkiye'dir" denildi.

Barışın yalnızca çatışmaların sona ermesi anlamına gelmediği vurgulanan açıklamada, DTSO Meclisi şu değerlendirmeyi yaptı:

"Barış yalnızca silahların susması değildir. Barış; güven ortamının güçlenmesi, gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi, üreticinin ve girişimcinin önünü görebilmesi, yatırımların artması, istihdamın güçlenmesi ve ekonomik refahın toplumun bütün kesimlerine yayılmasıdır."

Kalıcı toplumsal barışın ekonomik boyutuna da dikkat çekilen açıklamada, "Kalıcı toplumsal barışın, özellikle uzun yıllardır çatışmaların gölgesinde kalan bölgelerimizin üretim, yatırım, turizm, tarım, sanayi ve dış ticaret potansiyelinin harekete geçirilmesi bakımından da büyük önem taşıdığına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DTSO Meclisi, siyasi farklılıkların sürecin önüne geçmemesi gerektiğini belirterek, "Siyasi görüşlerimiz, önceliklerimiz ve çözüm önerilerimiz farklı olabilir. Ancak ölümlerin sona ermesi, toplumsal huzurun güçlenmesi, ekonomik refahın artırılması ve Türkiye'nin enerjisinin ortak kalkınmaya yönelmesi konusunda ortak bir zeminin bulunduğuna inanıyoruz" dedi.

TBMM'de oluşacak geniş tabanlı bir uzlaşının toplumsal güven açısından önemine dikkat çeken DTSO Meclisi, "Meclis'te oluşacak güçlü ve geniş tabanlı bir uzlaşının, yalnızca siyasi açıdan değil, toplumun sürece duyduğu güven açısından da büyük önem taşıdığı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Siyasi parti liderleri ve Meclis gruplarının ortaya koyacağı ortak iradenin sürecin geleceği açısından önemli bir mesaj olacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Siyasi parti liderlerinin ve Meclis gruplarının ortaya koyacağı ortak irade ve alınacak grup kararlarının, sürecin toplumsal karşılığını ve kalıcılığını güçlendirecek önemli bir mesaj olacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, Çerçeve Yasa'nın Meclis'te görüşülmesi ve oylanması sürecine güçlü ve etkin bir katılım sağlanması, siyasi parti grubunuzun bu yönde bir grup kararı alması ve yasaya güçlü destek verilmesi konusunda göstereceğiniz siyasi iradeyi önemle bekliyoruz."

Verilecek desteğin tarihi bir anlam taşıyacağı belirtilen açıklamada, "Bu desteğin yalnızca bir yasal düzenlemeye ilişkin siyasi tercih olarak değil, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık çatışmalı dönemi geride bırakma ve ortak bir gelecek inşa etme iradesinin güçlü bir ifadesi olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DTSO Meclisi, siyasi parti liderlerine yönelik çağrısını, "Bu tarihi süreçte ortaya koyacağınız liderliğin ve katkının, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin Türkiye'si açısından da önemli bir değer taşıyacağına inanıyor; göstereceğiniz duyarlılık ve destek için şimdiden teşekkür ediyoruz" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı