Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, DİSKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, DİSKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Vali Su, DİSKİ'nin kaliteli içme suyu ve alt yapı çalışmalarını değerlendirdi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, genel müdür yardımcıları ile daire başkanları ve birim müdürleri tarafından karşılandı.

Genel Müdürlük makamında yapılan görüşmede, DİSKİ'nin 2023 yılı içerisindeki çalışmaları değerlendirildi, yapılacak yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Su, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde kaliteli içme suyu ile kaliteli alt yapıyı oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.