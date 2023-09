Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamı Esnafla Buluştu

Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, ilçe merkezindeki esnafla bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Göreve geldiği günden beri her fırsatta vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Kaymakam Vahit Yılmaz, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. İlçede yaşayan vatandaşların sorun ve isteklerinin kendileri için her zaman ön planda olduğunu belirten Kaymakam Yılmaz, "İlçede yapılan hizmetlerle ilgili vatandaşlarımızın önerileri ve taleplerini almaktayız. Bu bizim için her zaman ön plandadır. Vatandaşlarımız ve esnafımızla birlikte daha yaşanılabilir bir Çermik için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz" dedi.

Yapılan ziyaretin kendileri için çok değerli olduğunu belirten ilçe esnafı "Bizleri iş yerlerimizde ziyaret eden kaymakamımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR