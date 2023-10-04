Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 56 şüpheliden 10'u tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 3 ilde 7 aylık çalışma sonrası 99 şüpheliye yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak yaklaşık 7 ay süren çalışma yürüttü.

Çalışmalar neticesinde tespit edilen 56 şüpheliye ve uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 43 şüpheliye yönelik, 3 Ekim'de "Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur" mottosu ile operasyon gerçekleştirdi.

Diyarbakır merkezinde 77 adreste, ilçelerde 5 adreste, İstanbul'da 1 ve Hakkari'de 1 adreste olmak üzere Diyarbakır merkezli 3 İlde, 99 şüpheliye yönelik 84 adreste; 168 ekip, 15 Özel Harekat unsuru, 6 Çevik Kuvvet Timi, 2 drone, 1 helikopter, 3 narkotik dedektör köpeği ve bin 225 personelin katılımı ile yapılan operasyonda 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989,20 gram eroin maddesi, 87,30 gram metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 80 adet fişek, 1 adet payp, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 TL, 40 Euro ve 20 Dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 56 şüpheliden 2-5 yıl arası kesilmiş hapis cezası olan 3 şahıs, 5-10 yıl arası kesilmiş hapis cezası olan 6 şahıs, 10 yıl üzeri (12 yıl 6 ay) kesilmiş hapis cezası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs işlemeleri tamamlanarak tutuklandı.

Söz konusu operasyonda planlı dosyalar kapsamında yakalan 46 şüphelinin işlemleri devam ediyor.